الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعديل تركيب قطاري 80/81 «القاهرة - أسوان» والعكس بعربات روسي

قطار السكة الحديد
قطار السكة الحديد

أعلنت السكة الحديد أنه فى ظل توجيهات القيادة السياسية والحرص الدائم على تحديث منظومة السكك الحديدية بجميع قطاعاتها، خاصة الوحدات المتحركة فقد تقرر اعتبارًا من بعد غد الأربعاء تعديل تركيب قطار 80 بين القاهرة / أسوان بعربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلاً من العربات العادية، ليكون التركيب بعدد 11 عربة حيث يقوم القطار رقم 80 من القاهرة 8.30 صباحًا ليصل أسوان 1.45 من صباح اليوم التالى.

 كما تقرر اعتبارًا من  28/5/ 2021 تعديل تركيب القطار رقم 81 من أسوان / القاهرة بعربات روسي ذات تهوية ديناميكية، حيث يقوم من أسوان الساعة 4.30 صباحًا، ليصل القاهرة الساعة 22.25. 

السكة الحديد قطارات القاهرة أسوان

الأكثر قراءة

«سفاح الجيزة» يوقع على قرار إحالته لمستشفى الأمراض النفسية

شكري: لدينا اتصالات مع حماس في إطار تثبيت وقف إطلاق النار

«المتحدة» تعلن خطة التطوير وترد على الشائعات المثارة فى مؤتمر صحفى السبت

طُوّر بـ12 مليون جنيه في 2020.. حريق يلتهم «مجزر سفاجا» بالبحر الأحمر

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لاانفصال ولا احتلال .. ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية نحو غزة؟

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية