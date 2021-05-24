تعديل تركيب قطاري 80/81 «القاهرة - أسوان» والعكس بعربات روسي

أعلنت السكة الحديد أنه فى ظل توجيهات القيادة السياسية والحرص الدائم على تحديث منظومة السكك الحديدية بجميع قطاعاتها، خاصة الوحدات المتحركة فقد تقرر اعتبارًا من بعد غد الأربعاء تعديل تركيب قطار 80 بين القاهرة / أسوان بعربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلاً من العربات العادية، ليكون التركيب بعدد 11 عربة حيث يقوم القطار رقم 80 من القاهرة 8.30 صباحًا ليصل أسوان 1.45 من صباح اليوم التالى.

كما تقرر اعتبارًا من 28/5/ 2021 تعديل تركيب القطار رقم 81 من أسوان / القاهرة بعربات روسي ذات تهوية ديناميكية، حيث يقوم من أسوان الساعة 4.30 صباحًا، ليصل القاهرة الساعة 22.25.