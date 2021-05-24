الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«دون مقابل»..

السعودية تمدد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج آليًا

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية

بدأت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، في تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الإثنين، يأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية السعودي، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفي إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات السعودية، أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 2- 6-2021.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 10 / 1442هـ الموافق 2 / 6 / 2021.

إجراءات تفصيلية للحجر المؤسسي

وفي وقتٍ سابق، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، الدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها إلى المملكة، ويتضمن آليات وإجراءات الحجر المؤسسي باللغتين العربية والإنجليزية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أبرز الدليل السعودي، حزمة من الأحكام العامة التفصيلية الخاصة بتطبيقات الحجر الصحي المؤسسي والفئات المستثناة والإجراءات المتعلقة بوثيقة التأمين علاوة على أدوار ومسؤوليات الناقل الجوي.

وأكد الدليل الإرشادي السعودي، استمرار العمل في جميع الرحلات والمطارات بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا بالمملكة وأهمية الالتزام بها، وسياسة استخدام تطبيق “توكلنا”، والتنبيهات الواجب الإعلان عنها للمسافرين والاشتراطات الصحية المتعلقة بالشهادات المصدقة واللقاحات المعتمدة.

السعودية تمديد صلاحية تأشيرة الاقامة إدارة الجوازات المسافرين الوافدين

الأكثر قراءة

«المتحدة» تعلن خطة التطوير وترد على الشائعات المثارة فى مؤتمر صحفى السبت

طُوّر بـ12 مليون جنيه في 2020.. حريق يلتهم «مجزر سفاجا» بالبحر الأحمر

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

سجناء المنيا يردون على أكاذيب «الإرهابية»: نتلقى معاملة كريمة ونستقبل أسرنا في الزيارات (فيديو)

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

السيسي يستقبل تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكى السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لاانفصال ولا احتلال .. ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية نحو غزة؟

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية