السعودية تمدد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج آليًا

«دون مقابل»..

بدأت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، في تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الإثنين، يأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية السعودي، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفي إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات السعودية، أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 2- 6-2021.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 10 / 1442هـ الموافق 2 / 6 / 2021.

إجراءات تفصيلية للحجر المؤسسي

وفي وقتٍ سابق، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، الدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها إلى المملكة، ويتضمن آليات وإجراءات الحجر المؤسسي باللغتين العربية والإنجليزية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أبرز الدليل السعودي، حزمة من الأحكام العامة التفصيلية الخاصة بتطبيقات الحجر الصحي المؤسسي والفئات المستثناة والإجراءات المتعلقة بوثيقة التأمين علاوة على أدوار ومسؤوليات الناقل الجوي.

وأكد الدليل الإرشادي السعودي، استمرار العمل في جميع الرحلات والمطارات بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا بالمملكة وأهمية الالتزام بها، وسياسة استخدام تطبيق “توكلنا”، والتنبيهات الواجب الإعلان عنها للمسافرين والاشتراطات الصحية المتعلقة بالشهادات المصدقة واللقاحات المعتمدة.