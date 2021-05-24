إخماد حريق في سيارة نقل أعلى الطريق الدائري بالمنصورة

إخماد حريق في سيارة نقل أعلى الطريق الدائري بالمنصورة
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل على الطريق الدائري (سندوب- الجامعة) بمنطقة مساكن العبور بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، ولم يسفر الحريق عن إصابات، ونتج عن ذلك احتراق مقدمة السيارة.
تلقى اللواء رأفت عبدالباعث ، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة على الطريق الدائري (سندوب- الجامعة) أمام منطقة "مساكن العبور" دائرة القسم.
بانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم (د ص ب 7314 نقل سوزوکی) قيادة المدعو "شعبان عبدالعظيم إبراهيم" 21 سنة، سائق، ومقيم بقرية "أويش الحجر" دائرة مركز المنصورة، حال سيرها بذات المكان، ونجم عن ذلك احتراق مقدمة السيارة، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.
بسؤال قائد السيارة علل سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي بموتور السيارة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 202-/4840 إداري قسم أول المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
وكان سائقان قد أصيبا بكدمات متفرقة إثر حادث تصادم سيارتى "بيك أب" ونقل، على طريق (أجا- المنصورة) بمحافظة الدقهلية، وتعطل الطريق لمدة 10 دقائق بعد انقلاب السيارة النقل، والتي كانت محملة بمحصول البرتقال، بوسط الطريق، واصطدامها بعمود إنارة.
تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق (أجا- المنصورة) أمام قرية "سلكا" دائرة المركز، وبانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفي الحادث كل من السيارة رقم (دم ق 7235 بيك أب) قيادة المدعو "إبراهيم حسن فارس" 42 سنة، سائق، ومقيم بقرية "نقيطة" دائرة المركز باتجاه أجا.. والسيارة رقم (ر س ب 8459 نقل- محملة بمحصول البرتقال) قيادة المدعو "أحمد عثمان عبدالحليم" 55 سنة، سائق، ومقيم بدائرة مركز بلبيس- شرقية، بذات الاتجاه، وقد اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى حال تفاديه سيارة مجهولة أثناء خروجها من أحد الشوارع بقرية سلكا، مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالسيارة الثانية من الجانب الأيمن واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى بالطريق، وانقلاب السيارة الثانية بالاتجاه المقابل وسقوط حمولتها على الطريق.
نجم عن ذلك إصابة قائدي السيارتين بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الاارتجاج، وتم نقل قائد السيارة الأولى إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وقائد السيارة الثانية إلى مستشفى أجا المركزی، كما نجم عنه میل عمود الإنارة.
بسؤال قائدي السيارتين أيدا مضمون الفحص، ويشار إلى تعطل الطريق لمدة عشر دقائق، وتم تجنيب الحمولة والسيارتين وتسيير الحركة المرورية بالطريق، وتم إخطار مجلس ومدينة المنصورة لإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/10279 جنح مركز المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.