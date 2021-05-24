إخماد حريق في سيارة نقل أعلى الطريق الدائري بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل على الطريق الدائري (سندوب- الجامعة) بمنطقة مساكن العبور بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، ولم يسفر الحريق عن إصابات، ونتج عن ذلك احتراق مقدمة السيارة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث ، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة على الطريق الدائري (سندوب- الجامعة) أمام منطقة "مساكن العبور" دائرة القسم.

بانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم (د ص ب 7314 نقل سوزوکی) قيادة المدعو "شعبان عبدالعظيم إبراهيم" 21 سنة، سائق، ومقيم بقرية "أويش الحجر" دائرة مركز المنصورة، حال سيرها بذات المكان، ونجم عن ذلك احتراق مقدمة السيارة، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

بسؤال قائد السيارة علل سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي بموتور السيارة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 202-/4840 إداري قسم أول المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وكان سائقان قد أصيبا بكدمات متفرقة إثر حادث تصادم سيارتى "بيك أب" ونقل، على طريق (أجا- المنصورة) بمحافظة الدقهلية، وتعطل الطريق لمدة 10 دقائق بعد انقلاب السيارة النقل، والتي كانت محملة بمحصول البرتقال، بوسط الطريق، واصطدامها بعمود إنارة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق (أجا- المنصورة) أمام قرية "سلكا" دائرة المركز، وبانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفي الحادث كل من السيارة رقم (دم ق 7235 بيك أب) قيادة المدعو "إبراهيم حسن فارس" 42 سنة، سائق، ومقيم بقرية "نقيطة" دائرة المركز باتجاه أجا.. والسيارة رقم (ر س ب 8459 نقل- محملة بمحصول البرتقال) قيادة المدعو "أحمد عثمان عبدالحليم" 55 سنة، سائق، ومقيم بدائرة مركز بلبيس- شرقية، بذات الاتجاه، وقد اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى حال تفاديه سيارة مجهولة أثناء خروجها من أحد الشوارع بقرية سلكا، مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالسيارة الثانية من الجانب الأيمن واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى بالطريق، وانقلاب السيارة الثانية بالاتجاه المقابل وسقوط حمولتها على الطريق.

نجم عن ذلك إصابة قائدي السيارتين بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الاارتجاج، وتم نقل قائد السيارة الأولى إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وقائد السيارة الثانية إلى مستشفى أجا المركزی، كما نجم عنه میل عمود الإنارة.

بسؤال قائدي السيارتين أيدا مضمون الفحص، ويشار إلى تعطل الطريق لمدة عشر دقائق، وتم تجنيب الحمولة والسيارتين وتسيير الحركة المرورية بالطريق، وتم إخطار مجلس ومدينة المنصورة لإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/10279 جنح مركز المنصورة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.