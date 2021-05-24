الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصابان في تصادم سيارتين على طريق أجا

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب سائقان بكدمات متفرقة إثر حادث تصادم سيارتين "بيك أب" ونقل، على طريق (أجا - المنصورة) بمحافظة الدقهلية وتعطل الطريق لمدة 10 دقائق بعد انقلاب السيارة النقل والتي كانت محملة بمحصول البرتقال بوسط الطريق واصطدامها بعمود إنارة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق (أجا/ -المنصورة) أمام قرية "سلكا" دائرة المركز بانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم (دم ق 7235 بيك أب) قيادة المدعو "إبراهيم حسن فارس" 42 سنة، سائق، ومقيم قرية "نقيطة" دائرة المركز باتجاه أجا.

وتبين أن سيارة رقم (ر س ب 8459 نقل - محملة بمحصول البرتقال) قيادة المدعو "أحمد عثمان عبدالحليم" 55 سنة، سائق ومقيم دائرة مركز بلبيس - شرقية بذات الاتجاه اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى حال تفاديه سيارة مجهولة أثناء خروجها من أحد الشوارع بقرية سلكا مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالسيارة الثانية من الجانب الأيمن واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى بالطريق وانقلاب السيارة الثانية بالاتجاه المقابل وسقوط حمولتها على الطريق، نجم عن ذلك إصابة قائدي السيارتين بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل قائد السيارة الأولى إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وقائد السيارة الثانية إلى مستشفى أجا المركزي كما نجم عنه میل عامود الإنارة.

بسؤال قائدي السيارتين أيدا مضمون الفحص ويشار إلى تعطل الطريق لمدة عشر دقائق، وتم تجنيب الحمولة والسيارتين وتسير الحركة المرورية بالطريق تم إخطار مجلس ومدينة المنصورة لإجراء المعاينة اللازمة تحرر عن ذلك المحضر 2021/10279 جنح مركز المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة.

حوادث حوداث اليوم أخبار الدقهلية أبطال معركة المنصورة 5 شركات مقاولات تنهي من تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

سر ارتداء سمير غانم «الباروكة» و«النظارة» بشكل دائم

قبل تطبيقها في يوليو.. تعرف على زيادة مرتبات الموظفين 2021 بالجهاز الإداري للدولة

«سفاح الجيزة» يوقع على قرار إحالته لمستشفى الأمراض النفسية

المستفيدات من الأجهزة المنزلية بـ«حياة كريمة»: «السيسى سندنا»

بايدن: سنبذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

الجدات هُنّ الجميلات

د.أحمد الخميسى

جون بولوك وكتابه «حروب المياه»

ماجد حبته

إعمار غزة.. لمن تذهب المساعدات؟

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العميل رقم (1) في إسرائيل.. من هو "دادي بارنيع" رئيس الموساد الجديد؟

سر بودابست.. لماذا أوقفت "المجر" بيان الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل؟

لاانفصال ولا احتلال .. ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية نحو غزة؟