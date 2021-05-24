مصابان في تصادم سيارتين على طريق أجا

أصيب سائقان بكدمات متفرقة إثر حادث تصادم سيارتين "بيك أب" ونقل، على طريق (أجا - المنصورة) بمحافظة الدقهلية وتعطل الطريق لمدة 10 دقائق بعد انقلاب السيارة النقل والتي كانت محملة بمحصول البرتقال بوسط الطريق واصطدامها بعمود إنارة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق (أجا/ -المنصورة) أمام قرية "سلكا" دائرة المركز بانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم (دم ق 7235 بيك أب) قيادة المدعو "إبراهيم حسن فارس" 42 سنة، سائق، ومقيم قرية "نقيطة" دائرة المركز باتجاه أجا.

وتبين أن سيارة رقم (ر س ب 8459 نقل - محملة بمحصول البرتقال) قيادة المدعو "أحمد عثمان عبدالحليم" 55 سنة، سائق ومقيم دائرة مركز بلبيس - شرقية بذات الاتجاه اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى حال تفاديه سيارة مجهولة أثناء خروجها من أحد الشوارع بقرية سلكا مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالسيارة الثانية من الجانب الأيمن واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى بالطريق وانقلاب السيارة الثانية بالاتجاه المقابل وسقوط حمولتها على الطريق، نجم عن ذلك إصابة قائدي السيارتين بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل قائد السيارة الأولى إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وقائد السيارة الثانية إلى مستشفى أجا المركزي كما نجم عنه میل عامود الإنارة.

بسؤال قائدي السيارتين أيدا مضمون الفحص ويشار إلى تعطل الطريق لمدة عشر دقائق، وتم تجنيب الحمولة والسيارتين وتسير الحركة المرورية بالطريق تم إخطار مجلس ومدينة المنصورة لإجراء المعاينة اللازمة تحرر عن ذلك المحضر 2021/10279 جنح مركز المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة.