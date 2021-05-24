مصابان في تصادم سيارتين على طريق أجا
أصيب سائقان بكدمات متفرقة إثر حادث تصادم سيارتين "بيك أب" ونقل، على طريق (أجا - المنصورة) بمحافظة الدقهلية وتعطل الطريق لمدة 10 دقائق بعد انقلاب السيارة النقل والتي كانت محملة بمحصول البرتقال بوسط الطريق واصطدامها بعمود إنارة.
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق (أجا/ -المنصورة) أمام قرية "سلكا" دائرة المركز بانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم (دم ق 7235 بيك أب) قيادة المدعو "إبراهيم حسن فارس" 42 سنة، سائق، ومقيم قرية "نقيطة" دائرة المركز باتجاه أجا.
وتبين أن سيارة رقم (ر س ب 8459 نقل - محملة بمحصول البرتقال) قيادة المدعو "أحمد عثمان عبدالحليم" 55 سنة، سائق ومقيم دائرة مركز بلبيس - شرقية بذات الاتجاه اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى حال تفاديه سيارة مجهولة أثناء خروجها من أحد الشوارع بقرية سلكا مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالسيارة الثانية من الجانب الأيمن واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة بالجزيرة الوسطى بالطريق وانقلاب السيارة الثانية بالاتجاه المقابل وسقوط حمولتها على الطريق، نجم عن ذلك إصابة قائدي السيارتين بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل قائد السيارة الأولى إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وقائد السيارة الثانية إلى مستشفى أجا المركزي كما نجم عنه میل عامود الإنارة.
بسؤال قائدي السيارتين أيدا مضمون الفحص ويشار إلى تعطل الطريق لمدة عشر دقائق، وتم تجنيب الحمولة والسيارتين وتسير الحركة المرورية بالطريق تم إخطار مجلس ومدينة المنصورة لإجراء المعاينة اللازمة تحرر عن ذلك المحضر 2021/10279 جنح مركز المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة.