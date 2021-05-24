نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعافاة من الجمارك، خاصة الأفراد ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يريدون معرفة كل ما يتعلق بنظام الحجز، بالسؤال والاستفسار عبر المنصات الإلكترونية، ومن جهتها، قامت وزارة الصحة بتدشين عدد من المنصات الإلكترونية لمساعدة الناس من أجل قضاء خدماتهم في سهولة ويسر وهم جلوس في منازلهم، إضافة إلى ذلك حفاظًا على أرواحهم من وباء كورونا المنتشر خلال هذه الفترة.

"الدستور" تنشر ضمن خدماتها اليومية التي تقدمها لجهمور القراء نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة لحصولهم على السيارات المعافاه من الجمارك.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبى

المواطنين من ذوى الاحتياجات الذين يرغبون في حجز موعد للكشف الطبي، يمكنهم الدخول عبر الرابط التالي: car.smcegy.com، وينبغى اتباع التعليمات التالية التي شددت وزارة الصحة عليها، وقبل التسجيل في عملية حجز موعد للكشف، يقوم المواطن باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية التسجيل في الكشف الطبي للحصول على سيارة المعاقين

وعقب الدخول على الرابط السابق، يقوم المواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، بتعبئة البيانات التالية: الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفه – رقم التليفون".

إضافة إلى اختيار نوع الاعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية "حركية – سمعية – بصريه – ذهنيه – نفسيه – أمراض دم – أمراض قلب، وغيرها من الأمراض.

وفي حالة إذا كان المعاق قاصرا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الخاصة بولى الأمر مثل : اسم ولي الأمرالوصي – الرقم القومي – صفته أو درجة قرابته.

ومن ضمن البيانات التي ينبغى الإجابة عنها في عملية التسجيل، اختيار مكان الكشف الطبي "الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج".

كما يختار المواطن تاريخ الكشف الطبي، إضافة إلى اختيار الجمرك المطلوب "الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه".

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وبعد معرفة نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعافاه من الجمارك، يشار إلى أنه في حالة استكمال البينات صحيحة، يظهر للمعاق بيان يوضح بياناته الشخصية، ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات، "يتم طباعة هذا البيان واحضاره مع باقي المستندات المطلوبة".