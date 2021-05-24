جمع 50 ألف جنيه في رمضان..
اعترافات المتهم بالتسول في المنصورة: كنت بجمد فكة و حكاية الـ 1200 جنيه «هزار»
قرر أسامة طارق، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أحمد المسلمي، رئيس نيابة طلخا، وتحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية- حجز عاطل متهم بالتسول، بعدما ظهر في أحد مقاطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يؤكد أن دخله اليومي من التسول 1200 جنيه، ويجمع بموسم رمضان 50 ألف جنيه، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها.
وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة، مؤكدًا أن ظهوره في الفيديو كان أثناء ذهابه إلى أحد أكشاك بيع السجائر بأول طريق بلقاس بمدينة طلخا، من أجل تجميد «الفكة» التي يجمعها إلى نقود بفئة كبيرة.
وأضاف أنه اعتاد الذهاب لذلك الكشك، إلا أن أحد الجالسين أمام الكشك لاحظ ذلك، ودار بينهما حوار، إلا أنه كان في إطار فكاهي "حسبما وصف المتهم".
ببيع ليمون
وعن قيامه بالتسول نفى قيامه بذلك أمام النيابة، مشيرا إلى أنه يقوم ببيع "الليمون" إلا أن المبالغ المالية التي بحوزته ويقوم بتجميدها كانت نظير تلك التجارة.
وأوضح المتهم أن ما بحوزته من مضبوطات كان 100 جنيه فقط، وما تداول عن جمعه 50 ألف جنيه في شهر رمضان و1200 جنيه يوميا جراء التسول غير صحيح، لكنه أدلى بذلك في مقطع الفيديو في إطار «الهزار»، وفقا لأقواله.
النيابة
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، مع ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابستها، والعرض حين ورود التحريات.
وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد المتابعة لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك- صفحة أخبار طلخا ونبروه" مقطع فيديو مذيل بـ«أجرأ متسول في مصر- يتحدث بكل صراحة- بشرب سجاير ميريت وإيراد يومي 1200 جنيه، موسم رمضان يعمل حوالي 50 ألف جنيه» يظهر به شخص مسن يرتدي جلبابا ويقوم بتجميد بعض العملات الورقية والمعدنية مختلفة الفئات من إحدى المحلات ويتحاور معه القائم على التصوير حول قيامه بالتسول.
بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بالفيديو، ويدعى "ناصر قاسم مليجي غازي"، 56 عاما، دون عمل، ومقيم بشارع "جمال عبدالناصر" دائرة قسم أول المنيا- وحاليا مقيم بشارع "أولاد عيد الغازي" بندر طلخا- والسابق اتهام في عدد "5" قضايا (تسول- سرقة وسائل نقل- نشل- مخدرات- آداب عامة)، آخرها القضية رقم 2003/97 جنح قسم سرس الليان- المنوفية "تسول".
وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء أحمد محسن ومحمد عماد ومحمد أيمن موافي، من ضبط المتحرى عنه حال قيامه باستجداء المارة بأحد شوارع بندر طلخا.
وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ قدره "100 جنيه عملات ورقية ومعدنية"، بمواجهته اعترف بقيامه بالتسول واستجداء المارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5365 جنح مركز طلخا، والعرض على النيابة العامة.