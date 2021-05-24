اعترافات المتهم بالتسول في المنصورة: كنت بجمد فكة و حكاية الـ 1200 جنيه «هزار»

جمع 50 ألف جنيه في رمضان..

قرر أسامة طارق، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أحمد المسلمي، رئيس نيابة طلخا، وتحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية- حجز عاطل متهم بالتسول، بعدما ظهر في أحد مقاطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يؤكد أن دخله اليومي من التسول 1200 جنيه، ويجمع بموسم رمضان 50 ألف جنيه، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة، مؤكدًا أن ظهوره في الفيديو كان أثناء ذهابه إلى أحد أكشاك بيع السجائر بأول طريق بلقاس بمدينة طلخا، من أجل تجميد «الفكة» التي يجمعها إلى نقود بفئة كبيرة.

وأضاف أنه اعتاد الذهاب لذلك الكشك، إلا أن أحد الجالسين أمام الكشك لاحظ ذلك، ودار بينهما حوار، إلا أنه كان في إطار فكاهي "حسبما وصف المتهم".

ببيع ليمون

وعن قيامه بالتسول نفى قيامه بذلك أمام النيابة، مشيرا إلى أنه يقوم ببيع "الليمون" إلا أن المبالغ المالية التي بحوزته ويقوم بتجميدها كانت نظير تلك التجارة.

وأوضح المتهم أن ما بحوزته من مضبوطات كان 100 جنيه فقط، وما تداول عن جمعه 50 ألف جنيه في شهر رمضان و1200 جنيه يوميا جراء التسول غير صحيح، لكنه أدلى بذلك في مقطع الفيديو في إطار «الهزار»، وفقا لأقواله.

النيابة

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، مع ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابستها، والعرض حين ورود التحريات.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد المتابعة لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك- صفحة أخبار طلخا ونبروه" مقطع فيديو مذيل بـ«أجرأ متسول في مصر- يتحدث بكل صراحة- بشرب سجاير ميريت وإيراد يومي 1200 جنيه، موسم رمضان يعمل حوالي 50 ألف جنيه» يظهر به شخص مسن يرتدي جلبابا ويقوم بتجميد بعض العملات الورقية والمعدنية مختلفة الفئات من إحدى المحلات ويتحاور معه القائم على التصوير حول قيامه بالتسول.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بالفيديو، ويدعى "ناصر قاسم مليجي غازي"، 56 عاما، دون عمل، ومقيم بشارع "جمال عبدالناصر" دائرة قسم أول المنيا- وحاليا مقيم بشارع "أولاد عيد الغازي" بندر طلخا- والسابق اتهام في عدد "5" قضايا (تسول- سرقة وسائل نقل- نشل- مخدرات- آداب عامة)، آخرها القضية رقم 2003/97 جنح قسم سرس الليان- المنوفية "تسول".

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء أحمد محسن ومحمد عماد ومحمد أيمن موافي، من ضبط المتحرى عنه حال قيامه باستجداء المارة بأحد شوارع بندر طلخا.

وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ قدره "100 جنيه عملات ورقية ومعدنية"، بمواجهته اعترف بقيامه بالتسول واستجداء المارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5365 جنح مركز طلخا، والعرض على النيابة العامة.