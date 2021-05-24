الإثنين 24 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس

احتلال
احتلال

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة القدس المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال أطلقت عدة طلقات نارية صوب الشاب قرب التلة الفرنسية، وأصابته بجروح خطيرة، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وزعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن الشاب الذي أطلقت عليه النار نفذ عملية طعن أدت إلى إصابة شخصين.
وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية قولها إن 121 مستوطنا اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته إلى أن غادروه من باب السلسلة.

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، زار اليوم الإثنين، مدينة رام الله، حيث استقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة الفلسطينية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أوضح في مُستهل اللقاء أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة دعم الأشقاء في فلسطين والاستمرار في الجهود الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبناء عليه من أجل تحقيق التهدئة الشاملة والمستدامة، جنبًا إلى جنب مع مواصلة المساعي اللازمة لإعادة الانخراط في عملية السلام باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل لحل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار المنشودين؛ فضلاً عن التشاور مع القيادة الفلسطينية بشأن الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية. زار وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، مدينة رام الله، حيث استقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة الفلسطينية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أوضح في مُستهل اللقاء أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة دعم الأشقاء في فلسطين والاستمرار في الجهود الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبناء عليه من أجل تحقيق التهدئة الشاملة والمستدامة، جنبًا إلى جنب مع مواصلة المساعي اللازمة لإعادة الانخراط في عملية السلام باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل لحل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار المنشودين؛ فضلاً عن التشاور مع القيادة الفلسطينية بشأن الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية. 

السيسي فلسطين إسرائيل عباس استشهاد سامح شكري

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