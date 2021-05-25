سلوكيات متناقضة.. كل ما تريد معرفته عن اضطراب الشخصية الحدية

يعد اضطراب الشخصية الحدًية هو اضطراب عقلي يؤثر على سلوك الشخص ويعمل على اضطراب العلاقات بشكل متكرر، ويجد مشكلة في طريقة نظرته لنفسه، وصعوبة في السيطرة على السلوك والمشاعر والخوف دائمًا من عدم الاستقرار أو الهجر والوحدة، ونتيجة لهذه المشاعر المتقلبة تجد ما حولك يريدون انهاء العلاقة بك لكثرة التقلبات المزاجية التى تشعر بها وفقًا لموقع HEALTH الطبي.

ويشعر الشخص باضطراب الشخصية الحدية في مرحلة البلوغ ويبدو أن الحالة تزداد سوءًا في مرحلة الشباب، ويبدأ الشعور بها تدريجيًا مع التقدم في العمر.

أعراض اضطرابات الشخصية الحدية

الشعور بعدم الاستقرار والخوف من الوحدة مما يجعلك تتخذ قرارات سريعة وغير منطقية .

عدم الاستقرار في العلاقات العاطفية كالحب ومن ثم عدم التقدير فجأة .

الغضب بشكل حاد مما يؤدي بك لأفعال غير صحيحة وتندم عليها فيما بعد.

الميل للسلوكيات غير السوية وتصرفات مندفعة طائشة.

أسباب حدوث اضطرابات الشخصية الحدية

السبب يكون من اثنين:

الاستعداد الوراثي: تزداد خطورة إصابتك إذا كان أحد أقاربك من الدرجة الأولى يعاني من هذا الاضطراب . الطفولة الضاغطة: تعرض الشخص لمشاكل في طفولته أذى نفسي أو جسدي أو جنسي ، فقدان عزيز عليه أو مقدم الرعاية له، تعرض الشخص للتجاهل .

مضاعفات الشخصية الحدية

يمكن أن يسبب اضطراب الشخصية الحدية في الإضرار بمناطق عديدة في حياتك كما أنه يؤثر على حياتك اليومية بالسلب ويجعلك غير قادر على القيام بمهامك.

تغيرات أو خسائر وظيفية متكررة

عدم استكمال التعليم

العلاقات المليئة بالنزاعات

الاشتراك في العلاقات المؤذية

العديد من المشكلات القانونية مثل العقوبة بالسجن

محاولة الانتحار

المعاناة من اضطرابات عقلية مثل:

الاكتئاب الإفراط في تناول الكحول أو المواد المخدرة اضطراب القلق اضطراب ثنائي القطبين اضطراب الكرب اضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة

إذا لاحظت أيا أعراض على صديق أو على نفسك لا بد من النصح بتقديم الرعاية من طبيب متخصص لا يتم الاعتماد على مواقع الانترنت بل على الطبيب، للعمل على التشخيص السليم ووصف العلاج المناسب للحالة ولا يتم الاعتماد على العلاج النفسي فقط بل النفسي والدوائي.