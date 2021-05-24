«الطاقة الذرية الإيرانية»: مستمرون في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

قال رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الاثنين، إن بلاده مستمرة في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

كانت قد قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد يبحث تمديد اتفاق المراقبة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحة أن القرار النهائي بشأن هذا الموضوع سيعلن اليوم.

ونقلت وكالة أنباء الإيرانية "إرنا" عن المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، القول إنه بشأن المحادثات النووية التي تستضيفها فيينا فإن هناك تقدما ملحوظا، وإن "التفاهم المشترك بات في متناول اليد، والمطلوب هو متابعة ما تبقى من نقاط".

وكان مصدر مسئول في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد صرح، أمس، بأنه من المحتمل تمديد اتفاق المراقبة النووي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية "لمدة شهر واحد فقط".

وأكد المسئول أن "هذه المبادرة تأتي في إطار إبداء إيران حسن نيتها، ولإعطاء فرصة لعملية التفاوض الجارية في فيينا".

وأضاف أنه إذا تم حسم هذا القرار، فمن المفترض "أن تغتنم الأطراف المتفاوضة الفرصة التي ستوفرها إيران لهم مرة أخرى وتقبل المطالب القانونية الإيرانية لتسهيل إحياء الاتفاق النووي".

وكانت إيران قد اتفقت مع الوكالة الدولية، في فبراير الماضي، على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الإضافي، وعمليات الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأن إيران ستقوم لمدة ثلاثة أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة وتحتفظ بها عندها.

وخلال هذه الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه المعلومات، وستبقى عند إيران فقط.

وإذا ما تم إلغاء العقوبات في غضون ثلاثة أشهر بصورة كاملة، ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة، وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد، وانتهت مهلة الأشهر الثلاثة أمس الأول السبت.