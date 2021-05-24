تشجيعًا لممارسة الرياضة واستغلال الطرق الواسعة.. طلعت مصطفى تنظم ماراثونًا للجرى فى مدينتى

تشجيعاً لسكان مشروعات طلعت مصطفى بمدينتي والرحاب، وبهدف الإسهام في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة، كشفت مجموعة طلعت مصطفى عن انطلاق ماراثون للجري في مدينتي يوم الجمعة ٢٨ مايو الجاري.

ويشمل ماراثون مدينتي، الذي يتم تنظيمه بالمشاركة مع شركة تري فاكتوري المتخصصة، ٣ أنواع من سباقات الجري ، مسافة ٥ كيلو و١٠ كيلو و٢١ كيلو متر، وذلك ليتناسب مع مختلف الأعمار ومختلف مستويات اللياقة البدنية .

وأكدت طلعت مصطفى تخصيص طرق واسعة للمتسابقين داخل مدينتي، وتحديد مسارات للجري وسط مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات، فضلا عن توفير التأمين اللازم للمتسابقين وجميع المشاركين في الماراثون، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم وتباعد للوقاية من فيروس كورونا .

مدينتى

وتقوم شركة "تراي فيكتوري" بتنظيم ماراثون مدينتي وفقا لمعايير احترافية، وهي واحدة من أفضل الشركات الرياضية المتخصصة في إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وستقوم باستخدام نظام توقيت My Laps ، وهو نظام متبع في الألعاب الأولمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية.