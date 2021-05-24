الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تشجيعًا لممارسة الرياضة واستغلال الطرق الواسعة.. طلعت مصطفى تنظم ماراثونًا للجرى فى مدينتى

جريدة الدستور

تشجيعاً لسكان مشروعات طلعت مصطفى بمدينتي والرحاب، وبهدف الإسهام في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة، كشفت مجموعة طلعت مصطفى عن انطلاق ماراثون للجري في مدينتي يوم الجمعة ٢٨ مايو الجاري.

ويشمل ماراثون مدينتي، الذي يتم تنظيمه بالمشاركة مع شركة تري فاكتوري المتخصصة،  ٣ أنواع من سباقات الجري ، مسافة ٥ كيلو و١٠ كيلو و٢١ كيلو متر، وذلك ليتناسب مع مختلف الأعمار ومختلف مستويات اللياقة البدنية .

وأكدت طلعت مصطفى تخصيص طرق واسعة للمتسابقين داخل مدينتي، وتحديد مسارات للجري وسط مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات، فضلا عن توفير التأمين اللازم للمتسابقين وجميع المشاركين في الماراثون، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم وتباعد للوقاية من فيروس كورونا .

 

مدينتى

وتقوم شركة "تراي فيكتوري" بتنظيم ماراثون مدينتي وفقا لمعايير احترافية، وهي واحدة من أفضل الشركات الرياضية المتخصصة في إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وستقوم باستخدام نظام توقيت My Laps ، وهو نظام متبع في الألعاب الأولمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية.

طلعت مصطفى مدينتي الرحاب مجموعة طلعت مصطفى ماراثون للجري

الأكثر قراءة

«المتحدة» تعلن خطة التطوير وترد على الشائعات المثارة فى مؤتمر صحفى السبت

طُوّر بـ12 مليون جنيه في 2020.. حريق يلتهم «مجزر سفاجا» بالبحر الأحمر

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

سجناء المنيا يردون على أكاذيب «الإرهابية»: نتلقى معاملة كريمة ونستقبل أسرنا في الزيارات (فيديو)

السيسي يستقبل تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكى السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لاانفصال ولا احتلال .. ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية نحو غزة؟

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية