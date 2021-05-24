الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«اللقاح هو السلاح».. مالطا تُعلن وصولها لـ«مناعة القطيع» ضد فيروس كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن نائب رئيس وزارء مالطا كريس فيرن، اليوم الإثنين، أن بلاده استطاعت تحقيق حصانة مواطنيها وإعطائهم اللقاح ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال فيرن - في مؤتمر صحفي حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - "اليوم لقد حققنا مناعة القطيع.. اللقاح هو سلاح مواجهة الفيروس".

وأضاف نائب رئيس وزراء مالطا أنه سيتم رفع القيود المفروضة على ارتداء الكمامات الوقائية بدءا من يوليو القادم، إذا استمر انخفاض معدل الإصابات بالفيروس.

وأشارت الشبكة إلى أن 70% من سكان جزيرة مالطا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس، فيما تلقى 42% جرعتي اللقاح حتى الآن، لافتة إلى أنه يتم حاليا دعوة المواطنين التي تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 29 سنة لتلقي اللقاح.

كورونا حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 2ر167 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 66ر1 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 167 مليونا و 179 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 464 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و 656 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

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