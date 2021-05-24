الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل فى حادث تصادم بالبلينا

جثة
جثة

لقى عامل مصرعه نتيجة تصادم سيارة بدراجته النارية، ناحية برديس بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى البلينا المركزي، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لتتولي التحقيق.

تلقى اللواء  حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة البلينا بوجود تصادم ناحية برديس ووجود متوفى. 

انتقل على الفور رجال المباحث وتبين وفاة "نور الدين ب ع"، 54 عاما، نتيجة تصادم سيارة ودراجة نارية وتم نقل الجثة إلى مستشفى البلينا المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولي التحقيق في الواقعة.
 
كان قد لقي عامل يقيم بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج مصرعه، إثر سقوطه من أعلى دراجة بخارية كان يقودها وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى طما المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج ، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسي مدير إدارة المباحث الجنائية  يفيد بتلقي مركز شرطة طما بلاغا من المستشفى المركزي بوصول «م . م . ح . م»، 24 سنة، عامل،  ويقيم دائرة المركز  جثة هامدة  بادعاء حادث دراجة بخارية.

بالانتقال والفحص وسؤال والده «محمد . ح . م» 61 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيادة نجله دراجته البخارية بذات الناحية، اختل توازنه من أعلي الدراجة  وسقط أرضاً مما أدى لوفاته ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي ولا توجد أي شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

أمن مصرع الكشف الطبى النيابة سقوط

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