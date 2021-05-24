تحليل مخدرات مفاجئ للعاملين برئاسة حى غرب المنصورة

أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، زيارة مفاجئة، اليوم الإثنين، لحي غرب المنصورة، لإجراء تحليل المخدرات لموظفي الحي.

وطالب أعضاء الصندوق العاملين الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بتكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة بالتوازي مع مبادرات التوعية.

فيما أشار محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة أنه قد تم اليوم البدء في إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري بحى غرب وذلك من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي واللجنة المشكلة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا بالمنزل لغير القادرين من أصحاب أمراض كسر بالأطراف السفلية (كسور مفصل الحوض والفخذ، كسور الساقين، كسور القدمين)، وبتر أحد الأطراف السفلية (بتر أحد القدمين او الساقين)، مرضى الشلل الرباعي والشلل النصفي وشلل الأطفال، ومرضى ضمور العضلات.



كما يتم تقديم اللقاح للمرضى الذين يعانون من أمراض عصبية تسبب إعاقة الحركة ( التصلب المتعدد، الشلل الرعاش، مرض الوهن العضلي، ضمور النخاع الشوكي، متلازمة جيلان باريه)، حيث تم تخصيص فرق طبية مدربة بصحبة سيارة إسعاف مجهزة لتوصيل اللقاح للمنازل لغير القادرين، حيث يقوم الفريق الطبي بالكشف على الحالة الصحية للمتلقي ومتابعة مرحلة ما بعد التطعيم.



وأوضح "مكي"، في بيان اليوم الإثنين، أنه على الراغب في طلب الخدمة أن يقوم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة وعند وصول رسالة تأكيد له بمكان وموعد اللقاح يقوم طالب الخدمة بالاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ لطلب توفير اللقاح في المنزل لظروفه الصحية التى تمنعه من وصول مكان اللقاح.

وكان الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أعلن عن استقبال صحة الدقهلية ما يقرب من مليون و600 الف سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة، لافتًا إلى أن هدف المبادرة الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية كالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم وإجراء فحص الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي.

وأشار إلى أنه تم تحويل أكثر من 300 ألف سيدة إلى مراكز الإحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدا أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 450 منشأة طبية على مستوى المحافظة.

