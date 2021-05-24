البطريرك مار إغناطيوس يحتفل بالقدّاس الإلهي في كاتدرائية مار مرقس بنيوجرسي

احتفل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بالقدّاس الإلهي في كاتدرائية مار مرقس في نيو جرسي.

احتفل قداسة البطريرك مار إغناطيوس

‎وقد عاون قداسته في القداس الإلهي صاحبا النيافة المطرانان: مار ديونيسيوس جان قواق، النائب البطريركي في أبرشية شرقي الولايات المتحدة الأميركية، ومار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها.

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احتفل قداسة البطريرك مار إغناطيوس

وفي موعظته، تحدّث قداسته عن فرح عيد القيامة معدّدًا ظهورات السيد المسيح لتلاميذه بعد قيامته ومشيرًا إلى التعليم الذي أسلمه للرسل مانحًا إيّاهم السلام الذي يفوق الإدراك البشري.

احتفل قداسة البطريرك مار إغناطيوس

وتحتفل الكنائس الأرثوذكسية في الشرق الاوسط، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة.

احتفل قداسة البطريرك مار إغناطيوس

وفترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة الارثوذكسية، حاليًا، تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتي عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من لأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

احتفل قداسة البطريرك مار إغناطيوس

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين، عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة، اللذين يعتبران من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.

احتفل قداسة البطريرك مار إغناطيوس

وتكثر الاحتفالات بسر الزيجة المُقدس، خلال فترة الخماسين المًقدسة، نظرًا لارتباط الزواج بأيام الأعياد والإفطار التي لا يُصام بها في الكنيسة، حيث يُمتنع عن إتمام الاكاليل والزيجات وأيضًا الخطوبات خلال أيام الصوم في الكنيسة.

احتفل قداسة البطريرك مار إغناطيوس

وآثرت ثالث موجات كورونا سلبًا على الكنيسة في تلك الفترة، حيث أعلنت الكنائس المصرية بصفة عامة الاكتفاء بحضور نسبة 25% من شعب الكنيسة، في القداسات والطقوس التي تُتمم خلال فترة الخماسين المُقدسة، وكذلك الزيجات، مع تعليق كل الأنشطة والرحلات والاجتماعات، ومدارس التربية الكنسية المعروفة كذلك باسم "مدارس الاحد".

احتفل قداسة البطريرك مار إغناطيوس

كما علقت الكنائس المصرية، خدمة الافتقاد المنزلي خشية من نقل الخدام والكهنة للعدوى من منزل للآخر، مُكتفية بالافتقاد الهاتفي وعبر السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الاكتفاء بأقل عدد ممُكن بالجنازات التي تُصلي في المدافن وليس في الكنائس، مع إغلاق قاعات العزاء، وتعليق صلوات اليوم الثالث.

احتفل قداسة البطريرك مار إغناطيوس

على صعيد مُتصل، أعلن عدد كبير من الأديرة في مصر اعتذاراتها عن عدم استقبال أي زيارات أو رحلات نهائيًا لحين إشعار آخر، تفاديًا لنقل فيروس كورونا من الزائرين إلى داخل الدير ورهبانه.

احتفل قداسة البطريرك مار إغناطيوس