تقرير: أزمة «كورونا» تكلف الاقتصاد النمساوي 175 مليار يورو

ذكر تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة "النمسا" للتحليلات الاقتصادية، اليوم الاثنين، أن أزمة كورونا تكلف الاقتصاد في البلاد 175 مليار يورو.

وأضاف التقرير أن العام الماضي، والذي شهد انتشار أزمة وباء كورونا، سجل أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن البلاد فقدت الانتعاش الاقتصادي منذ العام الماضي وستستمر في تداعيات الأزمة حتى عام 2024 بتكلفة تصل إلى 140 مليار يورو، وترتفع إلى 175 مليار يورو بعد إضافة الإنفاق الحكومي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن الخسائر المالية جاءت كبيرة للغاية مقارنة بالتوقعات مع فترة ما قبل كورونا، لافتا إلى أن النمسا لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة إلا في عام 2022 وفي وقت متأخر نسبيا عن الدول الأوروبية الأخرى.

ورجّح أنه حتى في عام 2024 سيظل الناتج الاقتصادي النمساوي أقل بـ20 مليار يورو مما هو عليه قبل وباء كورونا.

ولفت التقرير إلى أن إنهاء الإغلاق العام في البلاد هو البداية لعملية اللحاق بالركب ولكن تداعيات الأزمة ستنال من الناتج الاقتصادي ومن الدخل في السنوات القادمة، منوها إلى الحاجة إلى عدة سنوات لتصحيح الأوضاع في سوق العمل تحديدا.

وأعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، عن تسجيل 504 إصابات جديدة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 641 ألفا و380 حالة، تعافى منها 622 ألفا و889 حالة، بينما توفي 10 آلاف و546 حالة، ويوجد في المستشفيات 619 حالة، منها 236 حالة في العناية المركزة، مشيرة إلى أن 4 ملايين و560 ألفا و634 شخصا تلقوا لقاحات كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.