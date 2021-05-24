الإثنين 24 مايو 2021
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محافظات

في يوم ، ضبط مخزن مواد غذائية والتحفظ على 563 شكارة دقيق بلدى مدعم وتحرير (169) محضر بالمنوفيه

تموين المنوفية: التحفظ على 563 شيكارة دقيق بلدى مدعم وتحرير 169 محضرًا

حملات تموينية بالمنوفية
حملات تموينية بالمنوفية

صرح المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تحرير (169) محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة شنتها مديرية التموين على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومنافذ البيع بنطاق المحافظة، وذلك لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن القضايا التي تم ضبطها تنوعت ما بين (92) محضر مخالفات مخابز و(77) محضر أسواق، مشيرا إلى تحرير محضرين جنح بناحية شبين الكوم أحدهما ضد صاحب مخزن مواد غذائية لإدارة النشاط دون ترخيص وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وضبط ما يزيد على 3 طن مواد غذائية دون مستندات دالة على مصدرها، والآخر ضد صاحب مخبز بلدى لتصرفه في حصة المخبز بهدف إعادة بيعه بالسوق السوداء والتحفظ على 563 شكارة دقيق بلدى مدعم مخصص لإنتاج المخابز البلدى ومحظور تداوله بالأسواق، كما تم تحرير محضر جنح بناحية سدود بمنوف ضد صاحب محطة خدمة وتموين سيارات  لتصرفه في حصة المحطة بهدف بيعها بالسوق السوداء وضبط 16 ألف لتر سولار، 8 آلاف لتر بنزين 92. 

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، كما شدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩. 

محافظة المنوفية المخابز مخالفات بدون ترخيص وزارة التموين الحملات

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