الإثنين 24 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«الشريف»: نعمل على تعزيز الروابط بين الإسكندرية وفويفودينا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، أن التعاون بين مقاطعة فويفودينا بجمهورية صربيا ومحافظة الإسكندرية، يعمل على تعزيز جميع سبل التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة وبالأخص تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية، لافتاً إلى أنه وقع أمس مع رئيس حكومة مقاطعة فويفودينا خطاب نوايا لتنمية العلاقات الودية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تحقيق المنفعة المتبادلة وتطوير التعاون الاقتصادي والتجارة وخاصة في مجال صناعة الأغذية والتعاون في مجال الزراعة وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجية الرقمية في الإنتاج الزراعي، والتعاون في مجال في النقل والتعليم والثقافة.

وأشار إلى أن اليوم، هو استكمال ما تم التوافق عليه أثناء المنتدى الافتراضي الأول لندعم سويا، ليس تعاوننا الثنائي المتنامي فحسب، وإنما التعاون الثلاثي، والذى سيحقق العائد الاقتصادي لنا جميعا من خلال تكامل مميزاتنا النسبية المتعددة، لننتج ونصنع محليًا، ونغزوا سويًا الأسواق الإقليمية، فننمي صادراتنا السلعية والخدمية في نفس الوقت، مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.

جاء ذلك خلال توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وغرفة التجارة والصناعة بفويفودينا، حيث وقع البروتوكول أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والسيد بوشكو فوزوريفيتش رئيس غرفة التجارة والصناعة، في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين. وذلك بحضور إيجور ميروفيتش رئيس حكومة مقاطعة فويفودينا بجمهورية صربيا، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

من جانبه؛ أوضح أحمد الوكيل أن هذا التعاون الاقتصادي الذى يتضمن العديد من القطاعات تتكامل من خلاله شراكات بين مجتمع الأعمال من الجانبين، متضمنة الزراعة والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة كمدخلات للعديد من القطاعات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل النهري، والطاقة، وبالطبع الثقافة والسياحة.

وأكد علي ضرورة العمل سويا في تنمية العلاقات الثنائية، وأن نتجاوز التعاون في التجارة والصناعة والاستثمار، لنفتح آفاق التعاون في التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والثقافة والسياحة، وتنمية التبادل التجاري من خلال تنمية المزيج السلعي مع التركيز على السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

مقاطعة وفويفودينا الإسكندرية محافظ الإسكندرية الروابط الاقتصادية والثقافية تعزيز التعاون

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