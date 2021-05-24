الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفلين وإصابة والدتهما في حريق بمدينة تلا بالمنوفية

الطفلين ضحايا الحريق
الطفلين ضحايا الحريق

أصيبت ربة منزل ولقى طفليها مصرعهما حرقا في حادث مأساوي أمس بمدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، بعد أن فشلت جميع المحاولات لإنقاذهم، والذي تفحمت أجزاء منهم قبل موتهم اليوم. 

وتلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز تلا يفيد بنشوب حريق في منزل في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، ما أدي إلي إصابة ربة منزل بحروق في جسمها ووفاة طفليها بعد اشتعال النيران فيهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

وترجع أحداث الواقعة أمس حيث لقي طفلان مصرعهما في حريق نشب أثناء تواجدهما في المنزل، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى تلا المركزي لمحاولة إنقاذهما، وتم نقلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي ولكنه توفيا نتيجة الحروق الكبيرة في جسدهما، وقال أحد المصادر الطبية أن الطفلان تفحما بشكل كامل.

وأكدت مصادر مقربة من أسرة الطفين، أن الطفلين هما ياسين تامر، ومحمد تامر، ولقيا مصرعهما بعد اشتعال النيران في البوتاجاز في المنزل ما أدى إلى وصول الحريق إليهما ووفاتهما.

واتشحت مدينة تلا حزنا على الطفلين كما نعي الطفلين العديد من الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك داعين الله لهم ولذويهم بالصبر والسلوان. 

وناشد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "بخصوص الواقعة المسؤولين بضرورة بناء مستشفى حروق بمحافظة المنوفية حتى تساعد في الإنقاذ السريع لمرضى الحروق. 

ومن المقرر دفن الطفلين بعد قليل في مقابر العائلة بمدينة تلا بعد استخراج تصاريح الدفن وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة كما يتم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

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