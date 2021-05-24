«ناصر الشبابية» شريك ومنفذ بمنحة «ناصر للقيادة الدولية» الثانية

أعلن حسن غزالي، منسق عام منحة ناصر للقيادة الدولية ومنسق مكتب الشباب الإفريقي، مشاركة حركة ناصر الشبابية كشريك ومنفذ في إطلاق النسخة الثانية من منحة ناصر للقيادة الدولية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشعار "تعاون الجنوب جنوب"، والمقرر إقامتها بالقاهرة خلال النصف الأول من شهر يونيو المقبل.

ناصر الشبابية



وأضاف منسق عام مكتب الشباب الإفريقي، أن حركة ناصر الشبابية هي إحدى مخرجات "منحة ناصر للقيادة الإفريقية دفعة يوليو 2019"، والتي عقدت تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، واتخذت من اسم الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر اسما لها، كونه أحد أهم النماذج الفريدة قيادياً في دولنا النامية، لذا لُقِبْ بـ"أبو إفريقيا"، والذي يعد نموذجاً أفروآسيويا خالصاً ومثالاً سياسياً وتاريخياً لمفهوم القيادة التحويلية، فبدوره قائد سعى إلى دعم حركات التحرر في العالم النامي حتى نال استقلاله، هذا عن التاريخ أما عن المستقبل، فتأتى حركة ناصر الشبابية كأداة استدامة للمنحة انطلقت من جمهورية مصر العربية من أجل تفعيل أهداف "ميثاق الشباب الإفريقي" داخل المجتمعات من خلال خريجي منحة ناصر للقيادة الدولية والتعريف بطموحات "أجندة إفريقيا 2063" علي مستوي القواعد الجماهيرية والمضي قدماً نحو تحقيقها،، فضلا عن ترسيخ مبادئ "منظمة تضامن شعوب افريقيا وآسيا" ومبادئ دول عدم الإنحياز، وبذلك تعد حركة ناصر الشبابية منصة مرنة للشباب لتنمية مهارتهم، لتصبح فيما بعد فاعل عالمي له دور مؤثر ، وهو ما تنص عليه أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد غزالي إسهام حركة ناصر الشبابية بدور كبير في تنفيذ وإطلاق فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الثانية بالإضافة إلي قيامهما بترشيح عدد من المشاركين في عدد من الدول لحضور المنحة مضيفاً أن هناك حرصا من خريجي منحة ناصر للقيادة على تكوين شبكة علاقات في مصر من أجل تعزيز سبل التعاون بين المؤسسات في مصر ونظيرتها في البلدان الإفريقية المختلفة، حيث ذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر، التعاون الذي تم بين نقابة المهندسين المصرية (التي تضم أكثر من 700 ألف مهندس) و نقابة المهندسين الزامبية "مؤسسة الهندسة الزامبية" (التي تضم أكثر من 45 ألف مهندس)، بتوقيع مذكرة تفاهم في 17 من سبتمبر 2019، خلال فعاليات افتتاح الأسبوع الهندسي الإفريقي السادس في ليفينجستون، زامبيا، وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات مما يسمح للمهندسين الزامبيين بالمشاركة في برامج بناء القدرات في مصر، وكذلك إنشاء مرافق تدريب في زامبيا.

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وأوضح منسق عام منحة ناصر للقيادة الدولية، أن حركة ناصر الشبابية قد نجحت منذ إطلاقها في خلق قاعدة من القيادات الشابة الأكثر تأثيرا على المستوى المحلى في ربوع القارة، لوضع حلول مستدامة للمشكلات الإفريقية بالتدريب والمهارات اللازمة والرؤى الاستراتيجية، وعملت علي تكوين شبكة شبابية من خريجي منحة ناصر على مستوى القارة الإفريقية لخدمة أهداف الوحدة الإفريقية، محاولةً بذلك إعطاء الفرصة للشباب للقاء صانعي القرار والخبراء، تبادل الخبرات وتعميم النماذج الناجحة مع الأخذ بالاعتبار الاختلافات المحلية.



جدير بالذكر أن منحة ناصر للقيادة الدولية تستهدف 100 من القيادات الشبابية فى (إفريقيا، آسيا، أمريكا اللاتينية) يمثلون 50% ذكور 50 % إناث من الفئات المستهدفة من صناع القرار بالقطاع العام، خريجي برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي، القيادات التنفيذية بالقطاع الخاص، نشطاء المجتمع المدنى، رؤساء المجالس القومية للشباب، أعضاء المجالس المحلية، قيادات حزبية شابة، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والباحثين بمراكز البحوث الاستراتيجية والفكر، أعضاء النقابات المهنية، الإعلاميين والصحفيين، رواد الأعمال الاجتماعيين.