سجناء المنيا يردون على أكاذيب «الإرهابية»: نتلقى معاملة كريمة ونستقبل أسرنا في الزيارات (فيديو)

أكد عدد من السجناء في سجون المنيا، على حسن المعاملة، التي يتلقونها خلف أسوار السجون، والسماح لهم باستقبال ذويهم في الزيارات الرسمية، مع حرص إدارة السجن على السماح لهم بالتريض لساعات طويلة والاهتمام بالمنظومة الصحية والغذائية والإصلاح والتهذيب، مؤكدين كذب ما تردده الجماعة الإرهابية عن الواقع داخل السجون.

يأتي ذلك في إطار تنظيم قطاع السجون بوزارة الداخلية اليوم الإثنين، زيارة لوفد حقوقي وممثلي صحف ووكالات الأنباء الأجنبية، إلى سجن المنيا؛ وذلك لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء.

- الوقوف على أوجه التطوير في السجون

وتستهدف تلك الزيارة التي تعد السادسة للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الأجنبية، بعد زيارات منطقة سجون طرة بالقاهرة، وبرج العرب بالإسكندرية، وسجن المرج العمومي بالقاهرة، ومنطقة سجون وادي النطرون، وسجن والفيوم، الوقوف على أوجه التطوير في السجون (السجون المنشأة حديثاً والمطورة)، وأوجه الرعاية المعيشية والصحية المقدمة للنزلاء.

كما تستهدف الاطلاع على برامج الإعداد والتدريب المهني للمسجونين لفترة ما بعد الإفراج وذلك فى إطار خطط الرعاية اللاحقة.

- التزام «الداخلية» بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في السجون

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاءً صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

- إجراءات صحية متميزة لرعاية السجناء

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

زيارة السجون

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