بعد نشر صورا للمصابين به في أثيوبيا .. كل ما تريد معرفته عن الفسفور الأبيض

تعرض مدنيون في شمال إثيوبيا لحروق مروعة جراء استخدام القوات الحكومية الفسفور الأبيض المحرم دوليا في إقليم تيجراي، حسبما أظهرت أدلة قوية، فيما تنفي حكومة آبي أحمد استخدام أي أسلحة كيماوية في هجومها على الإقليم، بحسب صحيفة "ديلي تليجراف".



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفسفور الأبيض.

-عبارة عن سلاح يعمل عبر امتزاج الفسفور فيه مع الأكسجين.

- عبارة عن مادة شمعية شفافة وبيضاء ومائلة للاصفرار، وله رائحة تشبه رائحة الثوم ويصنع من الفوسفات.

- يتفاعل مع الأكسجين بسرعة كبيرة منتجا نارا ودخان أبيض كثيف

-وفي حال تعرض منطقة ما بالتلوث بالفسفور الأبيض يترسب في التربة أو قاع الأنهار والبحار أو حتى على أجسام الأسماك.

- عند تعرض جسم الإنسان للفسفور الأبيض يحترق الجلد واللحم فلا يتبقى الا العظم.

- بمجرد ملامسته للهواء يشتعل ويتأكسد بشكل سريع جدًا وينتج عنه خامس أكسيد الفسفور.

-هذه القنابل عند انفجارها تنتج عنها حرارة عالية جدًا يصل تأثير شدتها إلى انفجار عنصر الفسفور، لينتج لهباً كبيرًا حارقًا يحرق كل ما يلامسه من بشر أو شجر أو حتى تربة.

-ويُنتج دخاناً أبيض اللون كثيفًا سامًا يقتل نسبة كبيرة ممن يستنشقونه لفترة طويلة. سواء من البشر، أو الحيوانات، أو حتى الكائنات العضوية، ما قد يسبب فيما بعد بكارثة بيئية.

- يتسبب في أمراض لها علاقة بالجهازين التنفسي والعصبي، وكذلك يسبب أضراراً بالغة بالكبد والقلب والكلى.

- استعمل هذا السلاح لأول مرة في القرن التاسع عشر عن طريق الوطنيين الإيرلنديين، وكان على شكل محلول عندما يتبخر يشتعل ويخلف حريقا ودخانا، ثم استعمله بعد ذلك في أستراليا عمال موسميون غاضبون.

-في نهاية عام 1916 صنعت بريطانيا أولى القنابل الفوسفورية، وفي الحرب العالمية الثانية تم استعمال سلاح الفوسفور الأبيض بشكل لافت من لدن القوات الأميركية وقوات دول الكومنولث.

-يحظر القانون الدولي استخدام الفوسفور الأبيض ضد المدنيين في مناطق مكتظة وآهلة بالسكان.

-يستعمل الفسفور الأبيض لأغراض عدة مثل إصدار دخان كثيف لصنع ستار دخاني يحجب رؤية تحركات القوات.

-إضافة إلى قدرته على الاشتعال كمادة حارقة يصعب إخماد نيرانها

-لديه قدرة على إبادة الطرف المقابل وتدمير معداته، وبنوع خاص ضد المركبات وأماكن تخزين النفط والزيوت ومواد التشحيم والذخائر

وكانت قد نشرت "تليجراف" بعض الصور للمصابين بالحروق المروعة، لكنها تحفظت على نشر مقاطع الفيديو وباقي اللقظات لأنها شديدة الخطورة وقد تبدو مزعجة للكثيرين.