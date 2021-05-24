الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تعرض فيديو لتدريب طلاب الشرطة علي مداهمة الأوكار الإرهابية

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

عرضت وزارة الداخلية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو من تدريبات طلاب أكاديمية الشرطة  وذلك ضمن ختام فعاليات الدورات التدريبية التى نظمتها أكاديمية الشرطة للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية. 

 و جاء في الفيديو قوات الأمن وهي تقوم بعملية تدريب على أعلى مستوى من خلال القفز من الحواجز الحديدية التي تحيطها النيران من جوانبها، فضلاً عن دورات تدريبية في مجالات مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتأمين منافذ وحدود الدولة والتدريب والتعامل مع المواد المتفجرة ومكافحة الإرهاب، كما تم مداهمة أحد المقار الإرهابية خلال التدريب.

https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/317130903408356

- تنظيم زيارة لوفد حقوقي أجنبي  لمنطقة سجون المنيا

وفي سياق آخر نظم قطاع السجون بوزارة الداخلية اليوم الاثنين، زيارة لوفد حقوقي، وممثلي صحف ووكالات أنباء أجنبية، إلى سجن المنيا، وذلك لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء.

وتستهدف تلك الزيارة التي تعد السادسة للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الأجنبية، بعد زيارات منطقة سجون طرة بالقاهرة، وبرج العرب بالإسكندرية، وسجن المرج العمومى بالقاهرة، ومنطقة سجون وادى النطرون، وسجن والفيوم، الوقوف على أوجه التطوير التى حدثت بالسجون (السجون المنشأة حديثاً والمطورة)، وأوجه الرعاية المعيشية والصحية المقدمة للنزلاء.

كما تستهدف الاطلاع على برامج الاعداد والتدريب المهني للمسجونين لفترة ما بعد الإفراج؛ وذلك فى إطار خطط الرعاية اللاحقة.

وزارة الداخلية فيديو تدريبات طلاب أكاديمية الشرطة دورات تدريبية

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