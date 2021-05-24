انعقاد لجنة اختيار عميد كلية العلوم بجامعة جنوب الوادى

عقدت بجامعة جنوب الوادى لجنة إختيار عميد كلية العلوم برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة وعضوية كل من الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور محمد محمود الدسوقي جامعة قناة السويس والدكتور مختار ابراهيم يوسف جامعة الاسكندرية والدكتور أحمد صفوت عبد الراضي كلية العلوم جامعة جنوب الوادى .

وأشار الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة بانه تم إجراء المقابلات لاختيار المرشحين لعمادة كلية العلوم حيث استمعت اللجنة الى خطط تطوير الاداء ومقترحات وافكار المتقدمين لشغل المنصب ورؤية كل منهم لتطوير الكلية من الناحية التعليمية والمجتمعية والبحثية وأكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات وفقاً للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.

وأضاف أنه تقدم لشغل المنصب كل من الدكتور محمود سيد عبد الصادق والدكتور موسى خليفة أحمد والدكتور خالد سعيد محمد والدكتور محمود بخيت على والدكتور خالد بن الوليد عبد الفتاح والدكتور هشام أحمد حسين.

جراحة دقيقة

وكان قد أعلن الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق طبي بقسم المسالك البولية والتعليم بكلية طب قنا من إصلاح ضيق بقناة مجرى البول باستخدام رقعة من الغشاء المخاطي المبطن للفم.

جاء ذلك في إطار العمليات الجراحية التي تجريها الأطقم الطبية بمستشفيات قنا الجمعية تحت رعاية الأستاذ الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى والأستاذ الدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا.

وأضاف الدكتور جمال عبدالحميد الصغير رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب قنا والمستشفى الجامعى، أنه قد أجرى التدخل الجراحى الدكتور عاطف فتحى على مدرس جراحة المسالك البولية والتعليم بكلية الطب والطبيب عمر أحمد محمد المدرس المساعد بالقسم ولما من الأطباء محمد أحمد حسن الجيلاني وأحمد عبدالفتاح حامد المعيدين بالقسم.

وشارك التدخل الجراحى عن قسم التخدير والعناية المركزة الدكتور محمود إسماعيل مدرس جراحة التخدير والعناية المركزة بكلية الطب والمستشفيات الجامعية، الطبيب حسن عبدالصبور مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة بكلية الطب والطبيبة آية ناصف طبيب مقيم بالقسم.

وتعتبر عمليات إصلاح ضيق قناة مجرى البول من العمليات الدقيقة والتى شهدت تطورا خلال السنوات الأخيرة الماضية حيث تعد إضافة لقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية والمستشفيات الجامعية بقنا.