«مستقبل وطن بالمنيا» يطلق مبادرة «احمى نفسك – احمى وطنك» لتلقى لقاح كورونا

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا مبادرة بعنوان "احمى نفسك – احمى وطنك" لتلقى لقاح فيروس كورونا والتوعية بأهميته بجميع مراكز المحافظة، والتى تنطلق ابتداء من يوم 25 مايو حتى 25 يونيو بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية تلقى لقاح فيروس كورونا للوقاية من أخطار الفيروس من خلال إطلاق حملة توعوية إلكترونية على كافة مواقع التواصل الاجتماعى للحزب، وعمل ملصقات وبوسترات تحتوى على المعلومات الطبية الصحيحة لإزالة تخوفات المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة فى التسجيل وتلقى اللقاح وكذلك توفير اللقاحات وتسهيل اجراءات الحصول عليه بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة وكافة أمانات المراكز والأقسام من خلال إعداد أماكن مجهزة بجودة وكفاءة عالية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير ماسكات طبية ومواد مطهرة وتحقيق التباعد الاجتماعى بين المواطنين، وتسهيل إجراءات التسجيل للحصول على اللقاح من خلال فرق شبابية تقوم بمساعدتهم فى التسجيل وتنظيم دخولهم وخروجهم لمقرات التطعيم التي أعدتها أمانات المراكز والأقسام بما يحافظ على صحتهم وسلامتهم.

يأتى ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وفى اطار دعم الحزب للجهود المبذولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية للمحافظة على صحة وسلامة أبنائها وتوفير كميات وفيرة من اللقاحات للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.

يذكر أن حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا كان قد قام بتنظيم قافلة طبية بقرية ريحانة بمركز ابوقرقاص. اقيمت القافلة بمدرسة ريحانة تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت تخصصات عظام، وأنف وأذن، وأسنان، وتحاليل طبية، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ٣٢٦ حالة، منهم ١١٥ عظام، ٨٥ أنف وأذن، ٧٠ أسنان، وتم صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، كما تمكنت القافلة من اجراء التحاليل الطبية لعدد ٥٦ حالة بالمجان.