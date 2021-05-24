الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مستقبل وطن بالمنيا» يطلق مبادرة «احمى نفسك – احمى وطنك» لتلقى لقاح كورونا

مبادرة مستقبل وطن
مبادرة مستقبل وطن بالمنيا لتلقي لقاح كورونا

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا مبادرة بعنوان "احمى نفسك – احمى وطنك" لتلقى لقاح فيروس كورونا والتوعية بأهميته بجميع مراكز المحافظة، والتى تنطلق ابتداء من يوم 25 مايو حتى 25 يونيو بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية تلقى لقاح فيروس كورونا للوقاية من أخطار الفيروس من خلال إطلاق حملة توعوية إلكترونية على كافة مواقع التواصل الاجتماعى للحزب، وعمل ملصقات وبوسترات تحتوى على المعلومات الطبية الصحيحة لإزالة تخوفات المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة فى التسجيل وتلقى اللقاح وكذلك توفير اللقاحات وتسهيل اجراءات الحصول عليه بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة وكافة أمانات المراكز والأقسام من خلال إعداد أماكن مجهزة بجودة وكفاءة عالية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير ماسكات طبية ومواد مطهرة وتحقيق التباعد الاجتماعى بين المواطنين، وتسهيل إجراءات التسجيل للحصول على اللقاح من خلال فرق شبابية تقوم بمساعدتهم فى التسجيل وتنظيم دخولهم وخروجهم لمقرات التطعيم التي أعدتها أمانات المراكز والأقسام بما يحافظ على صحتهم وسلامتهم.

يأتى ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وفى اطار دعم الحزب للجهود المبذولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية للمحافظة على صحة وسلامة أبنائها وتوفير كميات وفيرة من اللقاحات للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.

يذكر أن حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا كان قد قام  بتنظيم قافلة طبية بقرية ريحانة بمركز ابوقرقاص. اقيمت القافلة بمدرسة ريحانة تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت تخصصات عظام، وأنف وأذن، وأسنان، وتحاليل طبية، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ٣٢٦ حالة، منهم ١١٥ عظام، ٨٥ أنف وأذن، ٧٠ أسنان، وتم صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، كما تمكنت القافلة من اجراء التحاليل الطبية لعدد ٥٦ حالة بالمجان. 

مستقبل وطن المنيا اطلاق مبادرة لقاح فيروس كورونا

الأكثر قراءة

«المتحدة» تعلن خطة التطوير وترد على الشائعات المثارة فى مؤتمر صحفى السبت

طُوّر بـ12 مليون جنيه في 2020.. حريق يلتهم «مجزر سفاجا» بالبحر الأحمر

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

سجناء المنيا يردون على أكاذيب «الإرهابية»: نتلقى معاملة كريمة ونستقبل أسرنا في الزيارات (فيديو)

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

السيسي يستقبل تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكى السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لاانفصال ولا احتلال .. ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية نحو غزة؟

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية