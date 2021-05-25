الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها زيت الشاي.. 5 زيوت أساسية لعلاج لدغات حشرات الصيف

زيوت
زيوت

تنتشر الحشرات بشكل كبير خلال فصل الصيف، الأمر الذى يتسبب فى الكثير من اللدغات المزعجة، وهناك الكثير من مستحضرات العناية بالجلد التى يمكن أن تساعد في حماية بشرتك من هذه المخلوقات المزعجة، وهناك زيوت أساسية يمكن أن توفر لك حماية أفضل مقارنة بالحلول التجارية.

وقدم الأطباء في موقع "healthybuilderz" الطبى عدد من الزيوت الأساسية التى يمكنها علاج لدغات الحشرات.

«زيت اللافندر الأساسي»

يوصى بشدة بزيت اللافندر لأولئك الذين لدغتهم الحشرات، لأنه ليس فقط مفيدًا لعلاج اللدغات، بل يمكن أن يساعد أيضًا في منع حدوثها في المقام الأول.

ويمكن لزيت اللافندر الأساسي أن يوقف نزيف اللدغات أثناء معالجتها بخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات. 

«زيت شجرة الشاي»

زيت شجرة الشاي هو زيت أساسي آخر يمكنك استخدامه لعلاج لدغات الحشرات، حيث يستخدم هذا الزيت بشكل شائع لتعزيز صحة الجلد بشكل أفضل وتعزيز جهاز المناعة.

«زيت جوز الهند»

يساعد زيت جوز الهند، فى تهدئة اللدغات التي تسببها الحشرات، فهو مليء بالزيت المضاد للبكتيريا والذي عندما يقترن بزيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي يمكن أن يجعل لدغات الحشرات تختفي بسرعة كافية.

«زيت النعناع العطري»

زيت النعناع ليس فقط لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، ولكن يمكنه أيضًا تخفيف أي مشاكل في الجهاز التنفسي أيضًا، إضافة الى منع إنتشار الحشرات بشكل كبير.

ومن المثير للدهشة أن هذا الزيت العطري مفيد أيضًا عندما يتعلق الأمر بمعالجة لدغات الحشرات المزعجة خاصة عند وضعه مباشرة على المنطقة المصابة.

«زيت الريحان»

خيار آخر يجب أن تضعه في الاعتبار عند علاج لدغات الحشرات وهو زيت الريحان الأساسي، حيث يحتوى على خصائص مضادة للميكروبات، إضافة إلى أنه غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تعالج لدغات الحشرات وأمراض الجلد الأخرى.

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