الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الكاتب العالمي «مات لاموث» ضيف مهرجان الشارقة القرائي للطفل

مهرجان الشارقة
مهرجان الشارقة

استضاف "مهرجان الشارقة القرائي للطفل" في دورته الـ 12، التي تستمر حتى 29 مايو الجاري الكاتب والرسام الأمريكي مات لاموث والرسامة الإماراتية عائشة الحمراني، في جلسة حوارية حملت عنوان "الرسوم الرقمية"، تناولت تطور الرسوم الفنية والتوضيحية التي تتضمنها كتب الأطفال، وعاينت الفروق بين المدرسة التقليدية والرقمية.

وفي مستهل الجلسة الحوارية، التي عقدت في مكتبة الصفا للفنون والتصميم بدبي، وأدارتها الكاتبة الإماراتية شيخة المطيري، استعرضت الرسامة الحمراني رسوم قصة "القائدان البطلان"، من تأليف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوقفت عند تجربتها مع رسم لوحاتها، مبينة أن سبب خوضها لهذا المجال هو رغبتها في تقديم شخصيات نابعة من بيئتها.

وحول الفرق بين المدرسة التقليدية في الرسوم المتحركة وبين نظيرتها الرقمية، أجاب الكاتب والرسام الأمريكي لاموث، بأن الفرق يكمن في عملية التطور، وقال: "أحترم أساليب المدرسة القديمة التي لا يمكن التقليل من قيمتها وهيبتها، وأنا من خريجي هذه المدرسة، قبل الانتقال إلى المدرسة الرقمية، التي ساعدتني في توفير المال والوقت والجهد أيضاً".

وأضاف: "لا فروق جوهرية بينهما، فهما تعملان وتتبعان ذات الأساسيات، وكلاهما تحتاجان إلى المهارات، ويظل الفرق بينهما متعلقاً بالسرعة وسهولة العمل، فضلاً عن أن الرقمية تساعدنا على تجاوز الأخطاء وتصحيحها من دون الاضطرار في بعض الأحيان إلى العودة من نقطة الصفر، كما دأبنا في المدرسة التقليدية"، مشيرا إلى أن المدرسة الرقمية تتطلب امتلاك مجموعة من المهارات الأساسية.

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