حسن الرداد يستأنف تصوير «تحت تهديد السلاح» عقب انتهاء فترة الحداد على سمير غانم

يستعد النجم حسن الرداد، للعودة لتصوير فيلمه السينمائى الجديد “تحت تهديد السلاح” وذلك عقب انتهاء فترة الحداد على حماه الفنان سمير غانم، الذي رحل عن دنيانا منذ أيام، وكذلك الاطمئنان على الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.



وكان حسن الرداد قد انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "تحت تهديد السلاح" قبل حلول شهر رمضان الماضي، وجمعت المشاهد الأولى بين حسن الرداد ومي عمر وشيرين رضا، وشهد أول يوم تصوير حضور المؤلف أيمن بهجت قمر.

وهو الفيلم الذي تعاقد عليه مؤخرا والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، تقدم دور البطولة أمام النجم حسن الرداد، الفنانة مي عمر، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيدًا لاستئناف التصوير من جديد بعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالعمل.

وكان المؤلف أيمن بهجت قمر قد انتهى من كتابة سيناريو الفيلم السينمائي الجديد "تحت تهديد السلاح" منذ فترة، كما يجري المنتج أحمد السبكي ومخرج العمل محمد حماقي ترشيح الأبطال، بعد أن تم التعاقد مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في بطولة الفيلم.

أبطال فيلم تحت تهديد السلاح

“تحت تهديد السلاح” من بطولة حسن الرداد وفتحي عبدالوهاب وريهام عبدالغفور ومي عمر وبيومي فؤاد وأحمد بدير، ومن إنتاج أحمد السبكي، وإشراف عام محمد أحمد السبكى، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد حماقي.

يذكر أن الفنان حسن الرداد شارك ضمن أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، على شبكة قنوات mbc.

وجسد حسن الرداد الذي ظهر كضيف شرف من ضمن أحداث العمل دور صديق قديم لسارية وسفينة ويخوض معهما إحدى المعارك.

وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبى حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة، ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، وتتصاعد الأزمات بتتابع الأحداث.

المسلسل بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح وأنور الصباح، وعرض على قناة MBC مصر، وشاهد VIP.