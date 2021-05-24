الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توزيع ما يقرب من 18 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في بولندا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بولندا أنه تم توزيع ما يقرب من 18 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد حتى الآن.

وذكر راديو بولندا- اليوم الإثنين، وفقا لبيانات وزارة الصحة البولندية- أنه تم توزيع 62 ألفا و586 جرعة من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الجرعات التي تم توزيعها في البلاد إلى 17 مليونا و941 ألفا و112 جرعة، مؤكدة أن نحو 75ر12 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، فيما حصل أكثر من 6ر5 ملايين شخص على جرعات اللقاح كاملة.

وأضافت أنه تم فتح الباب لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما للتسجيل من أجل الحصول على اللقاح في الوقت الذي تحاول فيه البلاد تكثيف برنامج التطعيم ضد الفيروس.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 158.47 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و435489.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

السلطات الصحية في بولندا فيروس كورونا كورونا بولندا كوفيد

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