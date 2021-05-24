«هكسرلك الباب».. القصة الكاملة لمحاولة أصالة الصلح مع أنغام «بالعافية»

تسببت النجمة أصالة نصري في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تهديدها للمطربة أنغام بالذهاب إلي منزلها وتكسير الباب، في محاولة منها ٕلإنهاء الخلاف الذي نشب بينهما منذ أكثر من عام علي خلفية زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجاً من ابنة شقيق زوجها السابق طارق العريان.



- بداية الخلاف



بدأت الخلافات بين الفنانتين أصالة وأنغام منذ أكثر من سنتين، حينما أعلنت الفنانة أنغام زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، وهو الأمر الذي أزعج أصالة وكان أول رد فعل منها حينها حذف متابعتها لأنغام عبر صفحتها الخاصة على موقع "إنستجرام".



وبعدها ظهرت الفنانة أصالة في أحد اللقاءات التليفزيونية وتحدثت عن الأمر بأنها لم تكن تعلم إطلاقا بعلاقة أنغام وأحمد إبراهيم، وأنها تفاجأت بخبر الزواج وعندما علمت شعرت بالغدر والخيانة من قبل أنغام وهو الشيء الذي دفعها لعمل بلوك لها.

- محاولات أصالة لإنهاء الخلاف



استمرت القطيعة بينهما لأكثر من عام بعد محاولات مستمرة من أصالة للاعتذار لأنغام في شهر إبريل الماضي من خلال حسابها الرسمي بـ"إنستجرام" لارجاع الصداقة القوية التي كان الوسط الفني شاهدا عليها، قائلة " بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عن ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير، وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبدالرحمن على اللي صار.. لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر، وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض..كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة".

- أنغام ترد على اعتذار أصالة



لتعلق الاخرى أنغام على منشور اصاله قائلة "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار، وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير أني أقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".

- صلح صوري



لتعود قصة الخلاف إلي الأذهان مرة أخرى عقب تصريح أصالة إلي إحدي البرامج التلفزيونية أنها لن تستلم فى إنهاء الخلاف بينها وبين انغام وتذهب إلي منزلها قائلة "هاروح عندها البيت، باخد رفقاتنا المشتركين ورايحة أدق عليها وأكسر لها بيتها تكسير"، وجاء تصريحها بسبب عدم رد أنغام على اتصالاتها ورسائلها.

-أنغام منزعجة من تصريحات أصالة



ومن جانبها انغام ردت علي ازمتها مع أصالة عبر حسابها الشخصي بـ " إنستجرام" قائلة "إن مثل تلك الأمور لا يجب أن تخرج للعلن عبر السوشيال ميديا"، مضيفة انها انزعجت من الطريقة التي صرحت بها أصالة، بأنها حاولت التواصل معها أكثر من مرة عن طريق إرسال رسائل عبر الهاتف أو الاتصال بها، حيث أكدت أنغام أن الاعتذار لا يكون عن طريق تطبيق واتس آب أو السوشيال ميديا عموما، بل لا بد أن تكون بينك وبين نفسك وربك في نية الصلح وبين من وقع معه خلاف كي تظل الأمور في إطارها الشخصي"، وأختتمت تصريحها "كلما كان حل الخلاف بين الشخصين ويشهد عليهما ربهما يكون حقيقيا وأكثر صدقا كما يكون بداخلها نوايا حقيقية للمصالحة والتسامح"، منوهة بأنها حال خرجت عن ذلك الإطار تكون مجرد استعراض، مختتمة بأن هذه وجهة نظرها".