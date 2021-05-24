الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تدعو لمنع حدوث تمييز عند فتح الحدود الأوروبية باستخدام «جوازات كورونا»

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى منع حدوث تمييز عند فتح حدود الاتحاد الأوروبي باستخدام "جوازات كوفيد"، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وجود لقاحات "غير غربية" مضادة للفيروس التاجي.

وقال لافروف - بحسب وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين - "توجد مقترحات اليوم في أوروبا لاستخدام الشهادات الرقمية الخضراء، التي تؤكد إما الخضوع للتطعيم أو الاختبار السلبي لوجود فيروس كورونا أو وجود مناعة بسبب المعاناة من فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) سابقا"، لافتا إلى أن هذه الخطط تهدف في المقام الأول لتنشيط الحركة السياحية داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "هناك اقتراح من المفوضية الأوروبية لتسهيل الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي من دول ثالثة للأشخاص، الذين تم تطعيمهم بلقاحات مضادة للفيروس، والحديث يدور عن اللقاحات المعتمدة فقط من قبل (EMA) أو منظمة الصحة العالمية".

وأكد أن الكلمة الأخيرة في موضوع دخول السياح من دول ثالثة تبقى من حق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث أن الكثير من هذه الدول مهتمة للغاية باستئناف السياحة مع روسيا.

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