الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

15 وفاة و1157 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1157 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في المملكة إلى 442 ألفا و71 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الإثنين- أنه تم تسجيل 987 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 425 ألفا و677 حالة، فيما تم تسجيل 15 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي وفيات 7 آلاف و264 حالة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 2. 167 مليونا حتى صباح اليوم، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 66. 1 مليار جرعة.

وأشارت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى 167 مليونا و179 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و464 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و656 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

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