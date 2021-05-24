الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ومؤسسة «دار التحرير»

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ومؤسسة دار التحرير

أعلن الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية أن العالم كله ينظر إلى الأزهر الشريف وخريجيه نظرة تقديرٍ واحترامٍ؛ لأنهم طوق النجاة من براثن الإرهاب والتطرف.

وأوضح "توفيق"، خلال زيارته لجامعة الأزهر اليوم يرافقه إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر والمؤسسة؛ أن مصر عادت بقوة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مشيرًا إلى أن هذا قد تجسد خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفرنسا، والتي عكست ثقلًا كبيرًا، وتأثيرًا واضحًا لجمهورية مصر العربية على مستوى العالم، معلنًا دعمه الكامل لجهود رئيس الجمهورية.

وأضاف أن المراكز الإسلامية في فرنسا تتوق إلى خريجي جامعة الأزهر بفكرهم الوسطي المعتدل؛ لينشروا الأمن والأمان في فرنسا بعد تزايد وتيرة العنف والإرهاب على مستوى العالم.

من جانبه؛ رحب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بتوقيع بروتوكول التعاون بين الجامعة والمؤسسة، لافتًا إلى أنه تأكيد على التعاون الدائم والمستمر.

وأعلن المحرصاوي دعم جامعة الأزهر لجميع المبادرات الرئاسىية، التي تتبناها الدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيدًا بجميع الجهود المبذولة في سبيل النهوض والارتقاء بالوطن بجميع مكوناته.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف، أنه تم إرسال عدد 150 طن مساعدات غذائية إلى الأشقاء في فلسطين، ووجه الشكر والتقدير للجهود المبذولة في سبيل وصول هذه المساعدات الغذائية إلى معبر رفح.

حضر مراسم التوقيع، الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ مجدي عبد العزيز، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن.

بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ومؤسسة دار التحرير
بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ومؤسسة دار التحرير
الأزهر جامعة الأزهر جريدة الجمهورية مصر شيخ الأزهر

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