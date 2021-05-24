محافظ الغربية: نسعى لدعم وتشجيع الأنشطة الثقافية

التقى اليوم الاثنين، طارق رحمي محافظ الغربية، السفير رضا العطيفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة المحلة، لتفقد الموقع الذي سيتم تطويره لإنشاء فرع المكتبة داخل مجلس المدينة.

وأكد رحمي علي الدور الإيجابي لمثل هذه المشاريع الثقافية الضخمة في غرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر وتنمية الوعي الفكري والثقافي وهذا ما دعت إليه القيادة السياسية العليا المتمثلة في فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأرسلت قواعده في السياسة العامة للدولة في رؤيتها المستقبلية ٢٠٣٠، ومن هذا المنطلق كان من الضرورة إنشاء فرع المكتبة بالمحافظة حتى تكون نواة لتنمية مهارات أبنائها وتطوير قدراتهم مؤكداً على أن هذا الصرح المقرر إنشاءه سيعكس التراث التاريخي للمحافظة وطابعها التاريخي المميز

ومن جانبه أكد العطيفي أن صندوق مكتبات مصر العامة يسعى إلى زيادة الوعي الفكري والثقافي للمواطنين في جميع ربوع مصر من خلال إنشاء وتطوير المكتبات، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في تطوير المكتبة بالمحلة مع بداية العام المالي 22/21 في يوليو القادم.

رافق المحافظ خلال جولته وممدوح النجار رئيس حي أول المحلة وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة ونواب رئيس المدينة.

وفي إطار منفصل، قام محافظ الغربية، بجولة ليلية بمدينة قطور للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام كافة (المقاهي، الورش، المطاعم والمحال التجارية) المختلفة بمواعيد الغلق المقررة من رئاسة مجلس الوزراء.

أسفرت الجولة عن غلق عدد (٦) ورش، عدد (٢) صالون حلاقة، غلق وتشميع عدد (١) مقهى لتقديمه الشيشة، غلق عدد (٣) محل تجاري للفتح بعد مواعيد الغلق المقررة.

كما وجه المحافظ السكرتير العام المساعد الأستاذة نجوى العشيري بعمل حملات دورية على الورش لرصد ظاهرة عمالة الأطفال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أصحاب الورش الذين يستغلون الأطفال ، جاء ذلك بعد ملاحظة المحافظ لوجود عمالة من الأطفال بالورش التي تم المرور عليها.

يُذْكَر أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة المحافظ لما يقوم به التنفيذيون من تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي قد أقرت في وقت سابق.