الهند تتأهب لهبوب ثاني إعصار قوي بعد إعصار تاوكتاي

يتأهب الساحل الشرقي في الهند اليوم الاثنين، لهبوب إعصار شديد خلال الأسبوع الجاري يتشكل فوق خليج البنغال ، وذلك بعد أيام من مصرع نحو 140 شخصًا على الأقل جراء عاصفة قوية ضربت الساحل الغربي للبلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في الهند، إنه من المتوقع أن يصل إعصار، سيطلق عليه اسم "ياس" إلى اليابسة يوم الأربعاء، ويمكن أن تصل سرعته إلى 165 كيلومتراً في الساعة .. محذرة أنه من المتوقع أن يضرب ولايتي البنغال الغربية وأوديشا شرقي البلاد، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين.

وذكرت الشبكة الأمريكية أنه تم نشر فرق الإغاثة من الكوارث في الولايتين لعمليات الإنقاذ والإنعاش المحتملة ويتم إخلاء المناطق الساحلية.

وقالت القوات الجوية والبحرية الهندية إنها أبقت على بعض طائرات الهليكوبتر والسفن جاهزة لتنفيذ أعمال الإغاثة.. وسيكون الإعصار "ياس" ثاني عاصفة تضرب الهند في غضون 10 أيام بعد الإعصار تاوكتاي.

وتأتي هذه العواصف الشديدة في الوقت الذي تكافح فيه الهند لاحتواء موجة مدمرة من فيروس كورونا، مما يعقد جهود التعامل مع كليهما.

وفي دولة بنجلاديش المجاورة، طلبت السلطات من جميع قوارب وسفن الصيد في خليج البنغال الشمالي والبحار المحيطة الاقتراب من الساحل قبل وصول الإعصار ياس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بنجلاديش من ضرورة أن تغادر السفن الموانئ البحرية في تشاتوجرام ومونجلا وكوكس بازار وبايرا.

ويقول علماء إن الأعاصير في الهند أصبحت أكثر تواتراً وتغير أنماط المناخ جعلها أقوى.

وفي مايو الماضي، لقي ما يقرب من 100 شخص مصرعهم في إعصار أمفان، وهو أقوى عاصفة تضرب شرقي الهند منذ أكثر من عقد.