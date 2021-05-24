مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارة ملاكي مع «توك توك» بالفيوم

لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع “توكتوك”، بالطريق السياحي، بعد كوبري محارب اتجاه الشلالات، وتم رفع آثار الحادث، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي.

وتعود تفاصيل الواقعة تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم اخطارًا مأمور مركز شرطة أبشواي ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع توكتوك، بالطريق السياحي، بعد كوبري محارب اتجاه الشلالات بالفيوم.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، لعمل الإسعافات الأولية اللازمة حيال الحادث، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، جرى تحرير محضر بالواقعة واحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

بسبب لهو الأطفال... إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بقرية جردو بالفيوم

أصيب 7 أشخاص في مشاجرة، بقرية جردو بمركز إطسا بالفيوم، استخدمت فيها العصي والشوم والأسلحة البيضاء، بين أفراد عائلتي" الزمار" و" ابو يحيى" التابعة لدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وتلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم،، إخطارًا من مأمور مركز إطسا، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية جردو دائرة المركز، وتبين إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالقرية، حيث اتهم كل منهما الآخر بالتعدي بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

بالأسماء: 11 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص أمام مصنع السيراميك على طريق الفيوم

وأُصيب 11 شخصًا، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مصنع السيراميك على طريق الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مرفق إسعاف الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مصنع السيراميك على طريق الفيوم، بسبب انفجار إطار السيارة الميكروباص التي يستقلونها.

وعلى الفور انتقلت 6 سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتبين أن أسماء المصابين هم: "محمد أ ح- 17 عاماً"، و"أحمد ر ع- 24 عاماً"، و"حسام الدين م م"، و"زياد الدين م م، و" محمود ح أ"، و"أحمد س ع"، و"عبد الرحمن أ ع"، و"مصطفى ك أ"، و"محمد أ ع"، و"أحمد ك أ"، و"عبد الرحمن م م".