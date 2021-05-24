ارتفاع أرصدة التمويل متناهى الصغر إلى 20.93 مليار جنيه خلال 2021

ارتفعت أرصدة التمويل متناهى الصغر إلى 20.93 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام العام الجاري 2021، مقارنة مع 17.87 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 17.13%، فيما تراجعت أعداد المستفيدين إلى 3.19 مليون مستفيد في بنهاية الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ3.2 مليون مستفيد بنهاية الربع الأول عام 2020 بنسبة انخفاض 0.36%.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل متناهي الصغر تصدرت الترتيب الأول من حيث قيمة أرصدة التمويل بقيمة تمويل قدرها 11.58 مليار جنيه، بينما جاءت بالمركز الثاني بالنسبة لأعداد المستفيدين لتصل إلى 1.3 مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2020، والذي بلغت قيمة أرصدة التمويل 9.26 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.19 مليون مستفيد، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل شركات التمويل متناهي الصغر المركز الأول بنسب 55.35% بينما احتلت المركز الثاني من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 40.77%.

أشارت الهيئة الى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) جاءت في المركز الثاني في نهاية الربع الأول عام 2021 من حيث قيمة أرصدة التمويل بقيمة قدرها 7.99 مليار جنيه، بينما جاءت بالمركز الأول بالنسبة لأعداد المستفيدين وبلغت 1.65 مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع الأول لعام 2020 والذي بلغت قيمة أرصدة التمويل 7.2 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.7 مليون مستفيد، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) المركز الثاني بنسبة 38.2% بينما احتلت المركز الأول من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 51.38%.

وجاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) بالترتيب الرابع في نهاية الربع الأول من عام 2021 من حيث قيمة أرصدة التمويل وأعداد المستفيدين وذلك بقيمة تمويل قدرها 630 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 89 ألف مستفيد مقارنة بنهاية الربع الأول لعام 2020 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل نحو 643 مليون جنيه لعدد مستفيد بلغ نحو 125 ألف مستفيد، واحتلت الحصة السوقية أرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) المركز الرابع بنسبة 3.01%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 2.79%.

وجاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) بالترتيب الثالث في نهاية الربع الأول لعام 2021 من حيث قيمة أرصدة التمويل وأعداد المستفيدين وذلك بقيمة تمويل قدرها نحو 720 مليون جيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 147 ألف مستفيد مقارنة بنهاية الربع الأول لعام 2020، والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل نحو 730 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 164 ألف مستفيد.