الجزائر ترأس اجتماعا وزاريا لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول الوضع في مالي

ترأس وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الاثنين، اجتماعا وزاريا لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول الوضع في مالي، بمشاركة العديد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى في كل من الاتحاد الافريقي، ومجموعة دول غرب إفريقيا والأمم المتحدة.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن المشاركين في الاجتماع تناولوا تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في مالي، بما في ذلك مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، المُنبثق عن مسار الجزائر.

وأشاد المشاركون بجهود الجزائر، بصفتها الدولة الرائدة للوساطة الدولية ورئيسة اللجنة المعنية بمتابعة الاتفاق، وبمبادراتها الرامية لحمل الأطراف في مالي على التسريع في الوفاء بالتزاماتهم المُتضمنة في خارطة الطريق الموقعة في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات أهمها ضرورة تفعيل دور الاتحاد الافريقي لدعم السلطات المالية لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية المُرتقبة العام المقبل، وحث الأطراف المالية على تنفيذ كافة بنود اتفاق السلم والمصالحة في مالي المُنبثق عن مسار الجزائر، وخاصة تلك المتعلقة بتفعيل ونشر وحدات الجيش المعاد تشكيله، والشرطة الإقليمية وإطلاق المشاريع المؤهلة للتمويل من طرف صندوق التنمية المستدامة لمناطق الشمال.

ودعا الاجتماع إلى دعم جمهورية مالي في جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة تبني استراتيجية شاملة ومتعددة الجوانب بهدف معالجة الأسباب الجذرية لهذه الآفة.