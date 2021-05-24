«اغتصاب ومخدرات وسرقة».. تفاصيل الأحكام المشددة على المتهمين في واقعة «منة عبد العزيز»

عقب عام كامل من تداول قضية الاعتداء على منة عبد العزيز، فتاة «التيك توك»، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، أحكامًا بمعاقبة مازن إبراهيم وشيماء أحمد، المتهمين باغتصاب وهتك عرض وسرقة بالإكراه وتعاطي مخدرات، فى قضية منة عبد العزيز الشهيرة بـ"فتاة التيك توك".

وجاء في تفاصيل الحكم على 6 متهمين بالتعدي عليها، عاقبت المحكمة المتهم الأول بالسجن 11 سنة وغرامة 14 ألفا جنيه، فيما حصل المتهم الثاني على 9 سنوات وغرامة 14 ألف جنيه، وحصل الثالث على 9 سجن و10 آلاف جنيه غرامة، وحصل الرابع على 4 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، فيما حصل المتهم الخامس على 4 سنوات سجن وغرامة 105 آلاف جنيه غرامة، وحصل المتهم السادس والأخير على البراءة، وذلك على التهم الثلاثة هتك عرض وسرقة بالإكراه وتعاطي المخدرات.

- تفاصيل القضية

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة 6 متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها "آية" الشهيرة بـ"منة عبد العزيز" لمحكمة الجنايات، وشمل قرار النيابة العامة إحالة 6 متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحايل أو الإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كل حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

- النيابة العامة تقدم الأدلة الخاصة بالواقعة

وأقامت النيابة العامة أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام النيابة العامة، وما ثبت بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.

وقررت محكمة جنايات الطالبية، حجز محاكمة مازن إبراهيم وشيماء أحمد، المتهمين باغتصاب وهتك عرض وسرقة بالإكراه وتعاطي مخدرات فى قضية منة عبد العزيز، الشهيرة بـ"فتاة التيك توك" لجلسة اليوم 24 مايو للنطق بالحكم.

كانت قضت المحكمة الاقتصادية، بحبس مازن إبراهيم وشيماء شاكر، عامين مع الشغل لكل منهما، لإدانتهما بالاعتداء على قيم وآداب المجتمع، عن طريق نشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ومنها فيديو واقعة اغتصاب "فتاة التيك توك منة عبد العزيز" وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف جنيه.