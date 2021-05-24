بعد رحيلها.. إعادة إصدار 3 أعمال لـ «نوال السعداوي»

أعادت اليوم دار "مصر العربية" للنشر والتوزيع، إصدار 3 أعمال للكاتبة الراحلة نوال السعداوي، وهي «مذكرات طبيبة، موت الرجل الوحيد على الأرض، الوجه العاري للمرأة العربية».

في «مذكرات طبيبة»، تمضي نوال سعداوي في سرد مذكراتها كطبيبة كانت بحاجة في لحظة من اللحظات إلى من يداويها، يداوي آمالها التي انبعثت مع لحظات انبثاق أنوثتها، وآلامها التي تفجرت مع تفجر هذه الأنوثة، المجتمع بتداعيات معتقداته، والأهل بسجن عاداتهم وأفكارهم، والنفس بهواجسها وتطلعاتها ومعصيانها وتمردها، وبإذعانها أخيراً لشيء ما، تعلن مذكراتها.

وتقول: «ضاعت طفولتي في صراع ضد أمي وأخي ونفسي، والتهمَتْ كتبُ العلم والطب مراهقتي وفَجرَ شبابي … كلُّ ما كنتُ أعرفه في ذلك الوقت أنني بنتٌ كما أسمع من أمي. بنت! ولم يكن لكلمةِ «بنت» في نظري سوى معنًى واحد، هو أنني لستُ ولدًا، لستُ مثل أخي!».

مذكرات طبيبة

ومن أجواء موت الراجل الوحيد على الأرض:«حملها الشيخ حمزاوي والشيخ متولي إلى البيت، وفي صباح اليوم التالي دفناها كما هي بالطفل بين ذراعيها، بعد أن اشترى لها حمزاوي كفنا حريريا أخضر … وكان كفن فتحية هو الكفن الوحيد الذي لم يسرقه متولي، وكانت جثتها هي الجثة الوحيدة في كفر الطين التي لم يقربها».

موت الرجل الوحيد على الأرض

وفي الوجه الآخر للمرأة العربية تقول:«إن الثقافة العربية ليست هي الثقافة الوحيدة التي حولت المرأة إلى سلعة أو عبدة ولكن الثقافة الغربية والمسيحية أيضا فعلت ذلك بل أن قهرها للمرأة كان أشد وأفدح.

اضطهاد المرأة لا يرجع إلى الشرق أو الغرب أو الإسلام أو الأديان ولكنه يرجع أساساً إلى النظم الطبقية الأبوية في المجتمع البشرى كله. تتضمن الأديان الكبرى في العالم مبادئ متشابهة من حيث تبعية المرأة للرجل وتمتع الإله بصفات ذكورية وتثبيت القيم الطبقية وسلطة الذكر في البيت والمجتمع.

المرأة ليست ناقصة العقل عن الرجل كما يعتقد الكثيرون ولكن التاريخ يدلنا علي أن المرأة سبقت الرجل في التفكير بعقلها، فهي التي بدأت المعرفة في تاريخ البشرية وكانت الآلهة الأولي للمعرفة امرأة هي إيزيس ومن قبلها حواء. الإسلام والمسيحية مراحل تقدمية وتطورية بالنسبة لتطور المجتمع البشرى في كثير من النواحي إلا أن القيود زادت علي المرأة. المرأة التي صورها الأدب العربي القديم أو الحديث ليست هي المرأة العربية الحقيقية. لن يحرر النساء إلا النساء أنفسهن وبعد أن يصبحن قوة سياسية لها قدرتها علي الفعل واتخاذ القرارات الكبرى وهذا لن يتم إلا من خلال قوة نسائية منظمة واعية بحقوقها وأهدافها.

التاريخ يدلنا علي أن الثورات الاشتراكية وحروب التحرير تسرع بعملية تحرير المرأة في الشرق أو في الغرب وقد ساهمت حرب التحرير الجزائرية في كسر كثير من قيود المرأة بالجزائر كذلك تسهم حركة التحرير الفلسطينية في تحرير المرأة الفلسطينية مما يربط بين قضية تحرير الشعب ككل وقضية تحرير نساءه».

الوجه العاري للمرأة

«نوال السعداوي»، طبيبة وكاتبة وروائية مصرية، مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وعن حقوق المرأة بشكل خاص كما اشتهرت بمحاربتها لظاهرة ختان الاناث.

بدأت الدكتورة نوال السعداوي العمل في مهنة الطب عام 1955، لتبدأ بعد عامين بالعمل على مشروعها الأدبي ونشر أفكارها وثقافتها، فكانت مجموعتها القصصية الأولى «تعلّمت الحب»عام 1957.

في صيف 1968 أشعلَت السعداوي العالم العربي بأكمله عندما أصدرت كتاب «المرأة والجنس»، أحدث الكتاب صَخَب في مجتمع مُحافِظ، يقدِّس السرية ويَعُد المرأة من ضمن المحرمات، وأدى إلى فصلها من وزارة الصحة، وحينها بدأت العداوة المُعلنة بين صاحبة “المرأة والجنس” من جهة، والسلطتين الدينية والسياسية من جهة أخرى.

عملت نوال السعداوي كمستشارة للأمم المتحدة في برنامج المرأة في إفريقيا والشرق الأوسط. وبقيت على مدى عقود وفي كل عمل أدبي وفكري جديد تثير عاصفة من الجدل. تعرف على السيرة الذاتية الإنجازات والحكم والأقوال وكل المعلومات التي تحتاجها عن نوال السعداوي. تعرف على السيرة الذاتية الإنجازات والحكم والأقوال وكل المعلومات التي تحتاجها عن نوال السعداوي.