جامعة سوهاج توقع اتفاقية مع وكالة الفضاء المصري لتوفير قمر صناعي

بتكلفة 14 مليون جنيه..

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن الانتهاء من تجهيز البنية التحتية للمرحلة الأولى من الخطة الموضوعة لتحويل الامتحانات إلى امتحانات إلكترونية بتكلفة ١٤ مليون جنيه من موارد الجامعة، وقد بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوريد الدفعة الأولى من أجهزة مشروع الاختبارات الإلكترونية وعددهم ٥٥٧ جهاز .

وأضاف الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والمشرف على مركز الخدمات الالكترونية أثناء جولته بصحبة الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أنه جاري تركيب الأجهزة وتشغيل خطوط الإنترنت داخل ٨ قاعات مجهزة على مستوى عالي من التقنية، بسعة ما يقرب من ٨٠٠ جهاز، طبقاً للمواصفات التي وضعتها الوزارة، لتكون مؤمنة ضد الحريق وبها كاميرات مراقبة وأنظمة صوت.

التحول الرقمي

وأوضح سليمان، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالتحول الرقمي داخل الجامعة في مختلف القطاعات، حيث تم توفير مجموعة من الأنظمة الالكترونية، لميكنة خدمات شئون الطلاب والكنترولات، نظام الجداول الدراسية، نظام منصة الدعم الفني، نظام إدارة الدراسات العليا، الخدمات الالكترونية وتقييم استبيانات الجودة، واخيرا إدارة المحتوى الرقمي والتعليم الالكتروني

فيما وقع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الاتفاق التنفيذي الخاص بمعامل الأقمار التعليمية مع وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصى، وذلك على هامش المجلس الأعلى للجامعات والذي عقد اليوم في رحاب جامعة حلوان .

وأشار عزيز إلى أن الاتفاق برعاية و حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويستهدف قيام وكالة الفضاء المصرية بتقديم قمر صناعى تعليمى يكون نواة لمعمل تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى كليات الهندسة، وذلك فى إطار مشروع متكامل ممول من كل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية، لتنفيذ 35 قمرا صناعيا .

وذكر رئيس الجامعة انه تم توقيع العقود التنفيذية لـ 31 قمرا صناعيا لعدد 31 من كليات الهندسة والعلوم لمختلف جامعات مصر، بما يحقق أحد أهداف وكالة الفضاء المصرية طبقا لقانون إنشاءها وهو نشر ثقافة وتكنولوجيا الفضاء فى المجتمع المصرى وعلى الأخص فى كليات الهندسة والعلوم والحاسبات بالجامعات المصرية، ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع بالكامل فى فبراير 2022 كمرحلة أولى.

يذكر أن منسق البروتوكول من الجامعة هو الدكتور صفوت محمد رمزي، مدرس القوي الكهربية بكلية الهندسة .

تم الاتفاق التنفيذي بين وكالة الفضاء المصري و جامعات "أسيوط – سوهاج – جنوب الوادى – أسوان" .