الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفضت المعاكسة فتعدوا عليها.. حجز شابين ضربا سيدة في مدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، برئاسة محمود صلاح، حجز شخصين على ذمة التحريات، في اتهامهم بالتعدي على إحدى السيدات بالضرب، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

 - تفاصيل الواقعة

وتبين من التحقيقات انه عقب تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من سيدة ، مقيمة بدائرة القسم بأنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بمعاكستها. 

وأضافت أنها أثناء معاتبتهما حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قاما خلالها بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي "دون حدوث ثمة إصابات" ، فاستغاثت بالأهالي وأثناء ذلك قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض ، ولاذا بالفرار مستقلان الدراجة النارية قيادتهما، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها شخصين ، مقيمان بدائرة القسم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال ركوبهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما " ، وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما بالتحريات وما جاء بأقوال المُبلغة أيداها وإعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمان ، وإتهمتهما بإرتكاب الواقعة.

- عقوبة جنحة التعدي بالضرب

جنحة التعدي بالضرب على شخص بشكل عام يجب أن تثبت من خلال تحرير محضر بقسم الشرطة ومناظرة مستفيضة من مسؤول الشرطة الذي قام بكتابة المحضر بذكره أنه من الناحية العملية شاهد أثار الضرب بالفعل على المجني عليه سواء كدمة أو جرح  سطحي أو قطعي إضافة إلى الوصول للنقطة الأهم وهى  الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ الواقعة وبعد ساعات قليلة من وقوعها حيث أن التأخر للحصول على التقرير بعد يوم واحد من الحادثة أو بعد مرور ساعات تصل لـ12 ساعة يستطيع الدفاع عن المتهم التشكيك في التقرير الطبي.

والقاضي في وقائع الضرب لا يستمع لشهود النفي الذين يستعين بهم الجاني، حيث يعود تقدير العقوبة للقاضي فإذا كان التقرير الطبي يؤكد وجود العلاج لمدة تقل عن 21 يوم فتكون العقوبة من عدة أشهر وحتى عام أو الغرامة، ولكن إذا تم تحرير أداة الضرب فتوجب الحكم بالسجن وتستبعد الغرامة أو وقف التنفيذ وفى حالة تعرض المجني عليه لفترة علاج تزيد عن 21 يوم فيكون الحكم بالسجن من عام إلى عامين أو الغرامة أو العقوبتان في وقت واحد، و أن تحرير محضر طبى بدون تقرير لا تأخذ به المحكمة، كما أن تشكك المحكمة في إثبات التهمة تؤدى للحكم بالبراءة.

الامن العام نيابة مدينة نصر التعدي على إحدى السيدات النيابة حبس شخصين

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