شوقي: لا أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة.. كلها اختيار من متعدد

وضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارات أولياء الأمور بشأن الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة.

وقال الوزير، عبر جروب طلاب وطالبات مصر: "لا يوجد سؤال مقالي في امتحانات الثانوية العامة القادمة لأنها كلها اختيار من متعدد".

وكانت قد كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ما زالت تتابع المشكلات الناتجة عن الامتحان التجريبي الثاني للصف الثالث الثانوي، والذي بدأ أمس الأحد وسوف ينتهي غدًا الثلاثاء.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه يوجد تقارير يومية من المديريات عن المدارس التى تواجه مشكلات فى الشبكة أو السيستم للعمل على حلها.

وأكدت أن الوزارة تستعد لعقد امتحانات الثانوية العامة في 2300 مدرسة على مستوى الجمهورية ويتم تعديل وتهيئة الشبكات فيها حتى تكون آمنة دون مشكلات أو تعطل للسيستم، لافتة إلى أن نسبة كبيرة من طلاب الثانوية العامة لن يؤدوا الامتحانات النهائية، والتي تبدأ فى 4 يوليو المقبل، في مدارسهم الأساسية.

واستعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد الامتحان التجريبي الثاني للشهادة الثانوية، والذي بدأ الاحد الماضي الموافق 23 مايو الجاري.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات ستكون أيامها 23 و25 و27 مايو 2021، وهي امتحانات تجريبية بلا درجات ولكنها بروفة لعمل امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الطلاب سيتم دخولهم على الامتحانات بأكواد مختلفة، ومدة الامتحانات قصيرة وعدد الاسئلة أصغر، والهدف منها تجربة السوفت وير والتدريب على شكل الأسئلة.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم، خطاب عاجلاً لجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجهورية قالت فيه: "بالاشارة إلى اعتماد امتحانات اتمام الدراسة الثانوية العامة الذي يتطلب ضرورية تدريب الطلاب واختبار الشبكات وبشأن الامتحانات الاسترشادية خلال شهر مايو للطلاب المقرر لهم استلام أجهزة للتابلت يرجي العلم بأن الامتحانات عبارة عن اسئلة استرشادية تغطي المنهج المقرر لطلاب الصف الثالث الثانوي حتي نهاية مارس، أما بالنسبة لباقي المقرر الدراسي سيتم طرح اسئلة استرشادية اه اثناء الامتحان المقرر عقده في شهر يونيو.

وكشف وزير التربية والتعليم عن موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، لدحض كل ما يتم تداوله من أخبار مغلوطة في هذا الشأن.

وقال في تصريحات سابقة لـ«الدستور»، إن امتحانات الثانوية ستعقد عقب أداء الطلاب للامتحان التجريبي قبل نهاية مايو، مناشدًا أولياء الأمور والطلاب بالتحضير الجيد لامتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ 4 يوليو المقبل.