عقب السجن المشدد 10 سنوات للمعتدين على منة عبد العزيز «فتاة التيك توك».. نرصد محطات القضية

على مدار عام كامل.. هلت علينا منة عبد العزيز، فتاة من تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» تعبر عن تعرضها للاغتصاب والضرب والسرقة من قبل أصدقائها وطالبت بحقها.. وتداولت القضية في النيابة العامة والمحاكم حتى قضت محكمة جنايات الطالبية، بمعاقبة مازن إبراهيم بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن المشدد 5 سنوات لشيماء أحمد؛ لاتهامهما باغتصاب وهتك عرض وسرقة بالإكراه وتعاطي.

وجاء تفاصيل الحكم

وعاقبت المحكمة المتهم الأول بالسجن 10 سنوات سنة وغرامة 14 ألف جنيه، فيما حصل المتهم الثاني على 9 سنوات وغرامة 14 ألف جنيه، وحصل الثالث على 9 سنوات سجن و10 آلاف جنيه غرامة، وحصل الرابع على 4 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، فيما حصل المتهم الخامس على 4 سنوات سجن وغرامة 105 آلاف جنيه غرامة، وحصل المتهم السادس والأخير على البراءة.

البداية

في مايو 2020، كانت مع ظهور منة عبد العزيز، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي «تيك توك و"إنستجرام» بصور ومقاطع رقص غير أخلاقية، وكان يشاركها فى المقاطع المصورة شاب مراهق اسمه «محمد كلاشنكوف»، ويدعى الشاب والفتاة أنهما متزوجان.

وحسب رواية «منة» فى مقطع فيديو جديد ظهرت فيه بوجه مليء بالكدمات، فقد تم استدراجها من قبل شاب اسمه مازن إبراهيم، ومجموعة فتيات من صديقاتها، للاعتداء عليها واغتصابها بالإكراه، فقالت: « واحد اسمه مازن إبراهيم اغتصبنى ومصورنى بالإكراه وضاربنى وعورنى فى كل جسمى، واللى منزلين الفيديوهات دى بنات صحابى متفقين معاه.. اسمهم أسماء، ورحمة، وفاطمة.. كانوا متفقين مع مازن إنهم هيغتصبونى ويضربونى وهيصورونى.. أنا عايزه حقى.. مش عشان أنا يتيمة أو معرفتش العيب من الصح أو معرفتش الغلط»ضبط وإحضار

في 23 مايو 2020، أمرت النيابة العامة بضبط المتهمة آية وشهرتها "منة عبد العزيز"، وستة آخرين للتحقيق معهم.

القبض عليها

في 27 مايو، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على آية - وشهرتها "منة عبد العزيز"، وآخرين في واقعة نشر الفجور والتعدي عليها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إيداع منة عبد العزيز مركز تأهيل

في 6 يونيو، أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام، باستبدال الحبس الاحتياطى للمتهمة آية - وشهرتها "منة عبدالعزيز" - بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعي" لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا"، والذى قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.

إحالة المتهمين

وفي 26 يوليو 2020، أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها «آية» الشهيرة بـ«منة عبد العزيز» لـ«محكمة الجنايات».

أولى جلسات المحاكمة

وفي 18 أغسطس 2020، نظرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة مازن إبراهيم وشيماء أحمد، المتهمين فى قضية منة عبد العزيز، لاتهامهما بالقضية رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ثم توالت الجلسات حتى صدور حكم المحكمة بحبسهما.

تفاصيل القضية

وشمل قرار النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

وأقامت النيابة العامة، أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام "النيابة العامة"، وما ثبت بتقرير "مصلحة الطب الشرعي" بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.