محافظ بورسعيد ووكيل التعليم يشهدان انطلاق حملة تطعيم المعلمين ضد كورونا

محافظ بورسعيد ووكيل الوزارة يشهدان إنطلاق حملة تطعيم المعلمين ضد فيروس كورونا

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم إنطلاق حملة تطعيم العاملين بقطاع التعليم والمعلمين القائمين على إمتحانات ‏شهادة الثانوية العامة وذلك بديوان مديرية التربية والتعليم بحضور د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم و د. أحمد أبو ‏هاشم مدير مديرية الشئون الصحية وقيادات التعليم.‏

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة المعلمين والقائمين على العملية التعليمية وكذلك الطلاب ضد ‏مخاطر فيروس كورونا المستجد كونهم يمثلون قطاعا كبيرا من المواطنين مشددا على إتباع كافة الإجراءات الإحترازية ‏والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد حتى بعد تلقى اللقاح.‏

وأضاف محافظ بورسعيد أن هذه الحملة تأتى تنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية 100 مليون صحة ضمن بروتوكول التعاون ‏المشترك بين وزارتى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى لتطعيم المعلمين والقائمين على العملية التعليمية تباعا.‏

ومن جانبه أكد د.نبوى أن الحملة بدأت اليوم بعدد 50 جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد للقائمين على العملية التعليمية ‏مع تفضيل الأولوية للمعلمين القائمين على إمتحانات الشهادة الثانوية العامة حرصا على صحتهم وسلامتهم وكإجراء إحترازى ‏ووقائى ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.‏

وأشار باهى إلى أنه تم التنسيق والترتيب مع مديرية الشئون الصحية لإستكمال تطعيم كافة المعلمين بالمحافظة تباعا ومتابعة ‏الذين تلقوا اللقاح لفحصهم دوريا والإطمئنان على صحتهم موجها الشكر لكل الأجهزة التنفيذية المعنية وللقائمين على هذه الحملة ‏بمديرية الشئون الصحية و الطب الوقائى بالمحافظة.‏

وقام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين بمتابعة سير العمل فى تلقى معلمى ومراقبى الثانوى العام لقاح كورونا المستجد ، وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم ببورسعيد ، رافقه خلالها الدكتور نبوى باهى مدير مديرية التعليم ببورسعيد والدكتور أحمد حسن هاشم مدير مديرية الصحة و عدد من قيادات المديرية .

واطلع محافظ بورسعيد على إجراءات تلقى اللقاح للمعلمين والمراقبين بالثانوى العام ، مشيدا بجهود الأطقم الطبية فى تكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين و جهودهم المتواصلة فى إعطاء لقاح كورونا للمواطنين للحفاظ على السلامة العامة والحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية تلقى اللقاح لجميع المواطنين والوعى بالمرحلة الراهنة والتى تتطلب تعاون كافة الجهات حتى تننهى هذه المرحلة بسلام ، لافتا أن محافظة بورسعيد توسعت فى مراكز تلقى لقاح كورونا لسرعة الحصول على الخدمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين ، حيث تم تخصيص أماكن ( مركز اللقاحات بمستشفى النصر ، ومركز الارشاد الوراثى ، ومركز بنك الدم، وحدة المسنين بحى المناخ ، ومركز طب أول بورفؤاد )، ليصبح إجمالي عدد المراكز على مستوى المحافظة ( ٥ مراكز ) بالإضافة إلي فرق متنقلة واضاف بان الفترة القادمة سيتم تخصيص مركز لتلقي اللقاح بغرب وجنوب بورسعيد للتيسير علي المواطنين.

انطلاق حملة تطعيم المعلمين ضد كورونا

انطلاق حملة تطعيم المعلمين ضد كورونا

انطلاق حملة تطعيم المعلمين ضد كورونا

انطلاق حملة تطعيم المعلمين ضد كورونا

انطلاق حملة تطعيم المعلمين ضد كورونا

انطلاق حملة تطعيم المعلمين ضد كورونا

انطلاق حملة تطعيم المعلمين ضد كورونا

انطلاق حملة تطعيم المعلمين ضد كورونا

انطلاق حملة تطعيم المعلمين ضد كورونا

انطلاق حملة تطعيم المعلمين ضد كورونا

انطلاق حملة تطعيم المعلمين ضد كورونا