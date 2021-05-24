الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 15 مليون جنيه..

إنشاء محطة وسيطة لتجميع ونقل القمامة بكفر الدوار

محطة القمامة
محطة القمامة

 قال اللواء مهندس أحمد علي مرزوق رئيس مركز ومدينة، إن الوحدة تتابع بشكل دوري أعمال إنشاء محطة التجميع الوسيطة لنقل وتجميع القمامة الجاري تنفيذها بقرية الأمراء بنطاق المركز، لاستيعاب كميات القمامة الناتجة عن مدينة كفر الدوار والقرى التابعة للمركز، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال ٨٥% "تقريبًا"، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء المحطة تقدر بنحو ١٥ مليون جنيه، حيث ستسهم في رفع مستوى النظافة من خلال استيعاب ٥٠٠ طن من القمامة يوميًا، وإعادة تحميلها على حاويات ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بمدينة إدكو، الأمر الذي سيسهم في رفع مستوى النظافة بمركز ومدينة كفر الدوار، والقضاء على المقالب العشوائية.

كما أكد رئيس مجلس ومدينة كفر الدوار أن المحطة ستكون نموذجًا متطور تراعى فيه الاشتراطات والسلامة البيئية، من خلال توافقها بيئيًا مع المنطقة المحيطة بها، لمنع انبعاث أي روائح من خلال نقل القمامة عن طريق تعبئتها بشكل فوري داخل "كونترنرات" معدة لذلك، من خلال سيارات نقل القمامة التابعة للوحدة، ثم يعقب ذلك على الفور تحرك الشاحنات بعد غسلها وتنظيفها، لنقلها بطريقة سريعة وآمنة إلى مصنع تدوير القمامة العمومي بمدينة ادكو، كما أن المحطة سوف يتوفر بها أطقم للتطهير والنظافة الدورية.

يذكر أن إقامة هذه المحطة سوف يساهم بشكل كبير على حل مشكلة القمامة التي تعاني منها المدينة، من وجود تراكمات للقمامة نتيجة الكثافة السكانية العالية ونظرًا لعدم وجود مقلب عمومي أو مصنع لتدوير القمامة بكفر الدوار، حيث تواجه سيارات جمع ونقل القمامة التابعة للوحدة صعوبة كبيرة، نظرًا لبعد المسافة لنقل المتولد يوميًا إلى مصنع تدوير القمامة بمدينة إدكو، والتي تستغرق خلالها السيارات رحلة تقدر بـ ١٢٠ كيلو متر "ذهابًا وإيابًا"، حيث من المقرر أن تؤدي المحطة الوسيطة إلى زيادة نسبة التخلص من القمامة والمخلفات بشكل يومي وسريع.

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