الإثنين 24 مايو 2021
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تقارير ومتابعات

توزيع منهج الأحياء للصف الثالث الثانوي 2021

جريدة الدستور

حظى توزيع منهج الأحياء للصف الثالث الثانوي 2021 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط الحصول على المناهج الدراسية عبر موقع وزارة التربية والتعليم و موعد انعقاد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ( 2020 _ 2021).

 

منهج الأحياء للصف الثالث الثانوي 2021

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع المناهج الدراسية لطلاب الثانوية العامة لجميع المواد الدراسية التي سيتم إجراء امتحانات النهائية بها للعام الدراسي ( 2020 _2021) لطلاب الشعبيين الأدبية والعلمية من بينها مادة الأحياء حيث يضم منهجها أجزاء النبات ودوره حياته و الحركة في الكائنات الحية و جهاز الغدد الصماء و الغدد في الإنسان و التكاثر في الإنسان ودورة التزواج ومراحل تكوين البويضة في الإنسان و المناعة في الكائنات الحية و صفات DNA حيث تلقى الطلاب مناهج جميع المواد الدراسية إلكترونيا عبر المنصات الإلكتروني التي أطلقتها الوزارة مؤخرا  لضمان استمرار العملية التعليمية في ظل فيروس كورونا


موعد انعقاد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام الدراسي الحالي ( 2020 _ 2021) فإن امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي 2021 ستبدأ يوم 27 يونيو وحتى منتصف يوليو المقبل وذلك المواد الدراسية المضافة للمجموع فقط حيث ستجرى الامتحانات داخل لجان مدرسة بورقة امتحانية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة بين المواطنين.

 

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موعد إعلان جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة

حظى توزيع منهج الأحياء للصف الثالث الثانوي 2021 و جدول امتحانات الثانوية العامة نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكتروني خلال الآونة الأخيرة حيث سيتم الإعلان عن جدول الثانوية العامة النهائي خلال الأسبوع المقبل وذلك عقب دراسة كافة الاقتراحات التي تلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سواء من قبل طلاب الثانوية العامة أنفسهم حول توزيع المناهج  أو وزارة الصحة عن مواعيد انتشار وانحسار فيروس كورونا  خلال موجاته المتتابعة التي تجتاح بلاد العالم منذ أواخر عام 2019.

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