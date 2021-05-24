توريد 195 ألف طن قمح لصوامع وشون سوهاج

أعلنت مديرية لتموين والتجارة الداخلية بسوهاج، عن استلام وتوريد 5 آلاف و761 طنا من الأقماح المحلية لصوامع وشون المحافظة، ليصل إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم "إلى 195 ألف طن و766 كيلو بنسبة 97.8% من المستهدف توريده هذا العام.

وانطلق موضم توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي الذي انطلق 15 أبريل الماضي، للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذها برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والماليةبالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون 221 ألف و488 أردباً، بما يعادل 333 ألف و556 طناً، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

سعر توريد القمح

وسعر توريد القمح المحلى هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، ليكون لدرجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 725 جنيها، ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 715 جنيها للأردب و درجة النقاوة 22.5 قيراط 705 جنيهات للأردب، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.

ويتم توريد الأقماح بنقاط الاستلام بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هما عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، والمسئول عن الموازين، كما جهزت الوزارة 450 موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون.

مواعيد استلام الأقماح

وتفتح نقاط استلام الأقماح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، وسط إجراءات احترازية كبيرة بكل نقاط الاستلام، أعدت لذلك للحفاظ على اللجنة وكذلك الموردين المزارعين، كما أن الأقماح التى سيتم استلامها فى الشون المطورة يتم نقلها تباعاً إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجوية.

وتم تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته وتضم فى عضويتها عضو من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات إن وجدت أثناء عمليات استلام الأقماح وأنه من المتوقع استقبال حوالى 4 ملايين طن قمح هذا العام.