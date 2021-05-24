«المالية» تنشر فيديو تعريفي حول نظام التسجيل المسبق «ACI»

نشرت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو تعريفي حول نظام التسجيل المسبق بالجمارك ACI.

ومن جانبها أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن قيامها بالتنبيه على جميع المشروعات العاملة بالمنطقة والتوكيلات والخطوط الملاحية العاملة بالموانئ التابعة، على ضرورة سرعة قيامهم بالتسجيل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات والتي أطلقتها وزارة المالية، والتي بدأت مرحلة تشغيلها تجريبياً في إبريل الماضي على أن تدخل المنظومة حيز التشغيل الإلزامي في يوليو المقبل.

وقال المهندس خالد ناصف مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، ، إن فكرة التسجيل السبق قائمة على قيام المستورد بتسجيل بضاعته كلها ورمز التكويد وكذلك المصدرين قبل توريد البضاعه وشحنها والحصول على موافقة عليها مسبقة قبل شحنها، على ان تقوم مصلحة الجمارك بتمريرها على نظام المخاطر، منعا لدخول أصناف ممنوعه من الدخول أو تراكم مهمل في الموانئ، مشيرا الى انه تم اكتشاف مهمل في الموانئ من التسعينيات.



وأضاف، أن نظام التسجيل المسبق يتيح بمعرفة تاريخ المستورد من خلال الرقم الضريبي وكذلك المصدر ونوعية المنتجات التي يتم توريدها،ويصدر رقم ACID ليتم ادراج الفاتورة الالكترونية للمستورد أو المصدر، ليستطيع المستورد التخليص الجمركي الكترونيا دون الحاجة للذهاب للجمارك.



وأوضح أن النظام لا يسمح بدخول شحنة بدون الحصول على ACIDمع محاولة لتقليل دخول المنتجات غير المضمونة، والدخول غير المشروع، لافتا إلى أن النظام الجديد يعمل على تسريع زمن الافراج ورقمنة كل المستندات المتعلقة بالافراج الجمركي، وفقا لتوجه الدولة في التحول الرقمي والفاتورة الالكترونية، بما يتيح معرفة سعر المنتج من بلد المنشأ بما يتيح ضبط الأسعار في الأسواق، وعمل قاعدة بيانات سعرية بالبند الجمركي.

و بدأت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك في تطبيق نظام التسجيل المسبق «ACI» بداية من أبريل الجاري، بشكل تجريبي، على أن يُطبق بشكل رسمي في 30 يونيو 2021.