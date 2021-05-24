الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المالية» تنشر فيديو تعريفي حول نظام التسجيل المسبق «ACI»

وزير المالية
وزير المالية

نشرت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو تعريفي حول نظام التسجيل المسبق بالجمارك ACI.

ومن جانبها أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن قيامها بالتنبيه على جميع المشروعات العاملة بالمنطقة والتوكيلات والخطوط الملاحية العاملة بالموانئ التابعة، على ضرورة سرعة قيامهم بالتسجيل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات والتي أطلقتها وزارة المالية، والتي بدأت مرحلة تشغيلها تجريبياً في إبريل الماضي على أن تدخل المنظومة حيز التشغيل الإلزامي في يوليو المقبل.

وقال المهندس خالد ناصف  مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، ، إن فكرة التسجيل السبق قائمة على قيام المستورد بتسجيل بضاعته كلها ورمز التكويد وكذلك المصدرين قبل توريد البضاعه وشحنها والحصول على موافقة عليها مسبقة قبل شحنها، على ان تقوم مصلحة الجمارك بتمريرها على نظام المخاطر، منعا لدخول أصناف ممنوعه من الدخول أو تراكم مهمل في الموانئ، مشيرا الى انه تم اكتشاف مهمل في الموانئ من التسعينيات.

وأضاف، أن نظام التسجيل المسبق يتيح بمعرفة تاريخ المستورد من خلال الرقم الضريبي وكذلك المصدر ونوعية المنتجات التي يتم توريدها،ويصدر رقم ACID ليتم ادراج الفاتورة الالكترونية للمستورد أو المصدر، ليستطيع المستورد التخليص الجمركي الكترونيا دون الحاجة للذهاب للجمارك.

وأوضح أن النظام لا يسمح بدخول شحنة بدون الحصول على ACIDمع محاولة لتقليل دخول المنتجات غير المضمونة، والدخول غير المشروع، لافتا إلى أن النظام الجديد يعمل على تسريع زمن الافراج ورقمنة كل المستندات المتعلقة بالافراج الجمركي، وفقا لتوجه الدولة في التحول الرقمي والفاتورة الالكترونية، بما يتيح معرفة سعر المنتج من بلد المنشأ بما يتيح ضبط الأسعار في الأسواق، وعمل قاعدة بيانات سعرية بالبند الجمركي.

و بدأت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك في تطبيق نظام التسجيل المسبق «ACI» بداية من أبريل الجاري، بشكل تجريبي، على أن يُطبق بشكل رسمي في 30 يونيو 2021.

 

 

مصر وزارة مخاطر موانئ اقتصاد عمل

الأكثر قراءة

«المتحدة» تعلن خطة التطوير وترد على الشائعات المثارة فى مؤتمر صحفى السبت

طوّر بـ12 مليون جنيه في 2020.. حريق يلتهم «مجزر سفاجا» بالبحر الأحمر

تجديد حبس مالك عقار فيصل المحترق 45 يومًا لتعريض حياة المواطنين للخطر

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وحقيقة علمها بوفاة الفنان سمير غانم

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

دو ري مي فطوطة ... رحلتي إلى أرض العجائب

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لاانفصال ولا احتلال .. ما هي الاستراتيجية الإسرائيلية نحو غزة؟

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية