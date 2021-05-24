الإثنين 24 مايو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الدولى السابع لكلية التربية النوعية

الدكتور كمال عكاشة
الدكتور كمال عكاشة

افتتح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، المؤتمر العلمى الدولى السابع "الافتراضى" والذى تنظمه كلية التربية النوعية بالجامعة تحت عنوان: "رؤى التعليم النوعى لتحقيق ‏التنمية المستدامة ‏عربيًا وأفريقيا" في الفترة من ٢٤-٢٦ مايو الجارى.

‏يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية ورئيس المؤتمر،  والدكتوره رانيا الإمام وكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا ومقرر المؤتمر.

نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الدولى السابع لـ "التربية النوعية"

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، على أن المؤتمر يعد فرصة لنقل وتبادل الخبرات البحثية فى مجال التعليم النوعي كما يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة المرجوه على المستوى العربي والافريقي، وكذلك الارتقاء بقدرات ومعارف ومهارات الباحثين .

وعلى جانب آخر أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، على ضرورة تعظيم الاستفادة من مجالات التحول الرقمى الحديثة فى الارتقاء بالتصنيف العالمى للجامعة. 
وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، إلى تفعيل وتطبيق الجامعة قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وفى مقدمتها الالتزام بقبول من تنطبق عليهم الشروط من الطلاب الوافدين للقيد والتسجيل بالدراسات العليا، وإعادة النظر فى اللوائح الدراسية للكليات التى تسمح بقيد الطلاب مرة واحدة فقط خلال العام الدراسى لتكون مرتين بنفس العام مع بداية كل فصل دراسى.

وأضاف، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا وإعادة النظر فى اللوائح الدراسية التى تنص على ضرورة حضور الطلاب بنسبة 75% من المحاضرات داخل الحرم الجامعى كشرط أساسى لدخول الامتحان، وإمكانية تحقيق هذه النسبة من خلال التعليم عن بعد والمنصات الإلكترونية وفقًا لنظام التعليم الهجين

نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الدولى السابع التربية النوعية

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