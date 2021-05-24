سيدة مسنة في حريق مسكنها بالخليفة: «سبت الأكل على البوتاجاز وخرجت»

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأثنين، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في غرفة سيدة مسنة أعلى عقار سكني، وإعداد تقرير حول سبب الحريق، وفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

- الاستماع لأقوال صاحبة الغرفة

واستمعت النيابة إلى أقوال صاحبة الغرفة عن سبب الحريق، والتي أكدت أنها تركت البوتجاز مفتوح أثناء تحضير الطعام وتركت الغرفة ثم فوجئت عند عودتها بالحريق ولا تتهم أو تشتبه بأحد في الحريق.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، قد نجحت في إخماد حريق داخل غرفة سيدة مسنة أعلى عقار بالخليفة.

و تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود حريق دائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين وجود حريق بغرفة بسطح العقار محل البلاغ والعقار مكون من أرضي وأربع أدوار "م. ع. م"، 86 سنة، ومقيمة بذات العقار، ويوجد بها تلفيات عبارة عن حريق محتويات الغرفة بالكامل (سرير ودولاب مطبخ) والسقف الخشب، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.



- إرشادات توعوية للمواطنين لمقاومة الحرائق

ونشرت إدارة الحماية المدنية إرشادات توعوية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية، خاصة في فصل الصيف الذي تزداد فيه الحرائق والتي ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة.

ومن تلك القواعد أن يقوم الأطفال بإبلاغ أقرب الجيران، وتعليم الطفل الاتصال بقسم الإطفاء بمفردهم على رقم 180، ويجب أن يعرف الأطفال ويكون بإمكانهم تحديد عنوانهم ولقبهم، وتعليم الطفل أنه في حالة نشوب حريق لا يمكنك الاختباء أسفل الأسرة والطاولات، وأنه لن يتمكن رجال الإطفاء القادمين من العثور عليك بسرعة في حالة الاختباء.

إذا كانت هناك فرصة فاخرج من المنزل إلى الشارع، يجب الخروج من الشقة سيرًا على الأقدام، لا تستخدم المصعد، يكون تعطل المصعد أثناء انقطاع التيار الكهربائي، مع وجود كمية كبيرة من الدخان من الضروري إغلاق الفم والأنف بأي قطعة قماش مبللة (منشفة، ملابس)، علم الطفل الاستلقاء على الأرض والزحف إلى المخرج من الغرفة، لا تفتح النوافذ فالهواء النقي سيزيد من الاحتراق.